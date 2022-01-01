Промокоды Torrefacto (Торрефакто) | Июнь 2022
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Торрефакто: интернет-магазин кофе и ароматного какао
Кофе в зернах, шоколад, чай – то, без чего не обходится ни один семейный вечер или утро рабочего дня. Подобрать отличный продуктовый набор поможет Torrefacto.
О компании
В данном магазине с 2011 года предлагается кофейно-чайная продукция, а также сухофрукты, шоколад и орехи. За месяц специалисты жарят 22 тонны кофе и постоянно проходят обучения, чтобы суметь помочь покупателю подобрать любой вкус или аромат.
В ассортименте представлены:
- Капсулы, дрип-пикеты, рассыпной чай
- Аксессуары для заваривания и сервировки
- Наборы и подарки, благовония
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