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Промокоды Torrefacto (Торрефакто) | Июнь 2022

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Торрефакто: интернет-магазин кофе и ароматного какао

Кофе в зернах, шоколад, чай – то, без чего не обходится ни один семейный вечер или утро рабочего дня. Подобрать отличный продуктовый набор поможет Torrefacto.

О компании

В данном магазине с 2011 года предлагается кофейно-чайная продукция, а также сухофрукты, шоколад и орехи. За месяц специалисты жарят 22 тонны кофе и постоянно проходят обучения, чтобы суметь помочь покупателю подобрать любой вкус или аромат.

В ассортименте представлены:

  • Капсулы, дрип-пикеты, рассыпной чай
  • Аксессуары для заваривания и сервировки
  • Наборы и подарки, благовония

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