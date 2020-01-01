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Купоны Toy.ru | Ноябрь 2020

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Чем магазин Той.ру отличается от всех остальных?

Это один из самых крупных интернет-магазинов игрушек на территории России. Здесь можно найти товары самых популярных брендов: LEGO, SPIN MASTER, Zapf Creation, Disney, Little Tikes, HASBRO, Peg Perego, TOMY, TAF TOYS, Meccano и другие.

 

К своим преимуществам сеть относит:

 

  • Наличие всех товаров на складе. На страницах магазина просто нет игрушек, которые вы не сможете заказать прямо сейчас.

  • Доступные цены, регулярные акции и купоны для скидки Toy.ru. Многие товары стоят в 1,5-2 раза меньше, чем аналогичные, но в других магазинах.

  • В большинство регионов России товары доставляют бесплатно. Есть отделения в Беларуси и Казахстане.

  • Быстрое оформление заказа. Между выбором игрушки и ее покупкой пройдет не больше 2 минут.

  • Возможность самовывоза из магазина уже через 15 минут. У сети 166 точек по всей России. В каждом крупном городе найдётся хотя бы один магазин.

  • Специальные условия для юридических лиц. Вы сможете получить промокод Toy.ru на оптовую скидку и все необходимые документы для налогообложения.


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Где искать скидки, купоны и промокоды Toy.ru?

На покупках для детей экономить не принято. Именно поэтому лучше закупаться в сертифицированных магазинах, вроде Той.ру, но это не значит, что вы можете пользоваться доступными кодами и скидками

 

На сайте есть клуб скидок. В нем можно зарегистрировать до 6 детей и указать дату рождения каждого. За 2 недели до обозначенного дня на почту приходят купоны на скидку Той.ру и индивидуальные предложения.

 

 

У компании есть и классическая бонусная программа. Вы делаете покупки, копите баллы, затем тратите их на новые приобретения.

 

 

Регулярно проводятся акции и распродажи. Самые большие — это Киберпонедельник и Черная Пятница.

 

 

Количество товаров по акции ограничено, поэтому, если вы хотите узнавать о них вовремя, зарегистрируйтесь на БериБай. Здесь всегда есть вся актуальная информация о скидках и промокодах Той.ру.

 

 

Их вы можете сочетать с кэшбэком от нашего сервиса. Он начисляется в виде реальных денег, а не бонусами, как во многих других компаниях. Кэшбэк выводят на банковскую карту, электронный кошелек или баланс мобильного телефона.

 

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