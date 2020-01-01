Это один из самых крупных интернет-магазинов игрушек на территории России. Здесь можно найти товары самых популярных брендов: LEGO, SPIN MASTER, Zapf Creation, Disney, Little Tikes, HASBRO, Peg Perego, TOMY, TAF TOYS, Meccano и другие.

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Где искать скидки, купоны и промокоды Toy.ru?

На покупках для детей экономить не принято. Именно поэтому лучше закупаться в сертифицированных магазинах, вроде Той.ру, но это не значит, что вы можете пользоваться доступными кодами и скидками

На сайте есть клуб скидок. В нем можно зарегистрировать до 6 детей и указать дату рождения каждого. За 2 недели до обозначенного дня на почту приходят купоны на скидку Той.ру и индивидуальные предложения.

У компании есть и классическая бонусная программа. Вы делаете покупки, копите баллы, затем тратите их на новые приобретения.

Регулярно проводятся акции и распродажи. Самые большие — это Киберпонедельник и Черная Пятница.

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