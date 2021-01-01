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Трансформация сна: интернет-магазин матрасов и мебели

Правильно подобранный матрас и удобная кровать – залог крепкого сна. Присмотреть отличные варианты по недорогой цене и заказать спальную мебель любых размеров вместе с постельным бельем или уютным одеялом можно в интернет-магазине «Трансформация сна». А использованный во время заказа промокод подарит хорошую скидку уже при первой покупке.

Кратко о компании

Интернет-магазин спальных принадлежностей «Трансформация сна» предлагает отличные товары российских и зарубежных производителей по доступной стоимости. Более тысячи различных моделей матрасов и 500 моделей кроватей доступны для выбора, покупателям предоставляется несколько вариантов оплаты и доставки (по всей территории РФ). Обслуживание клиентов осуществляется на высшем уровне: в режиме онлайн буквально за пять минут специалисты магазина помогут подобрать покупателю идеальный матрас, с учетом особенностей здоровья и привычек сна.

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В ассортименте онлайн-маркета представлены следующие товарные позиции:

  • Матрасы для взрослых и детей любой жесткости
  • Мебель и мягкая мебель, наматрасники
  • Покрывала и шторы
  • Постельное белье, подушки и одеяла

Промокод Трансформация сна – секреты экономии

Ценители экономии уже знают, что для выгодных покупок в режиме онлайн нужно заранее найти и скопировать промокод Трансформация сна на скидку или на бесплатную доставку. Полное описание обычно указывается для каждого купона, чтобы покупатель знал, какой бонус получит. Подобный код представляет собой комбинацию цифр и букв, действующую короткое время и используемую для поддержания покупательского интереса. Магазин получает больше постоянных клиентов, а покупатели остаются довольны экономией от каждого онлайн-заказа.

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Копировать любой купон Трансформация сна необходимо на безопасном сайте-агрегаторе (к примеру, на БериБай) – делать это нужно непосредственно перед тем, как добавлять товары в корзину интернет-маркета. Зайдя в корзину магазина, под списком ваших товаров можно увидеть строку «Купон на скидку или подарочная карта» - сюда необходимо вставить скопированную комбинацию и справа нажать на кнопку «Применить». Код сразу активируется и сумма к оплате скорректируется.

Бесплатный тест-драйв от магазина

Отличительной «изюминкой» интернет-магазина является возможность на протяжении пяти дней устроить тест-драйв любого приобретенного матраса. Если он не подойдет, его абсолютно бесплатно заменят на матрас другой жесткости. Единственное условие – покупка с защитным наматрасником, тогда клиент может 5 дней оценивать комфорт и после этого решить, подходит ли этот вариант или стоит попробовать другой.

Также можно самостоятельно сравнить разные модели матрасов еще до оформления заказа. Для этого при просмотре каталога нужно нажать символ «сравнение» (слева от кнопки «в корзину») у всех заинтересовавших вас матрасов. Далее нужно спуститься вниз страницы и пройти по ссылке «сравнение» - все отмеченные вами матрасы выстроятся в столбцы по одинаковым параметрам: для каждой модели можно будет сравнить цену, максимальный вес спящего, наполнители, пружинный блок, а также наличие чехла и гарантийного срока. Подобным образом можно сравнивать и любые другие товары (например, кровати или основания).

Акции на любой вкус

Перед покупкой полезно будет заглянуть в раздел «Акции» на сайте – здесь покупатели найдут самые выгодные предложения. Речь идет не только о товарах со скидкой, но и о возможности получения приятных подарков. Например, при приобретении матраса определенной марки в подарок будет идти подушка с лебяжьим пухом стоимостью более 2 тысяч. Акции регулярно обновляются, поэтому стоит периодически с ними знакомиться и принимать участие в наиболее актуальных для вас.

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Даже если на текущий момент в интернет-магазине «Трансформация сна» идет крупная распродажа, вы все равно сможете использовать скидочный промокод – чаще всего они сочетаются с акциями, это обязательно указывается в описании купона. Не упускайте возможность хорошо сэкономить и приобрести комфортный и уютный матрас, постельное белье или детскую кровать для долгого и здорового сна!

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