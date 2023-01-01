Промокоды Tripinsurance | Июнь 2023
Промокоды Tripinsurance: лучшие цены на страхование путешествий
Путешествуйте без границ, не опасаясь за непредвиденные ситуации, с надежной компанией. Сервис предлагает полисы, с которыми вы гарантировано получите достаточную компенсацию за непредвиденный ущерб.
О платформе
Сервис Tripinsurance – это страховая компания, предлагающая услуги клиентам с 2012 года. Tripinsurance имеет огромное количество положительных отзывов со стороны Forbes, Коммерсантъ, Эксперт и т.д. Туристическое страхование способно покрыть 100 000 USD/EUR и выше.
Отправляетесь в любой уголок света – чтобы страховка была доступна для оформления, важна только страна постоянного проживания клиента, вне зависимости от наличия гражданства нескольких стран.
Что вы получите в Трипиншуранс, когда оформите страхование:
- Лимит полиса до 1 миллиона евро
- Специалисты из лучших медучреждений
- Высокое качество обслуживания
- Постоянная поддержка
- Расширенное покрытие расходов
Где найти промокоды Трипиншуранс
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