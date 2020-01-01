Промокоды Трусики | Ноябрь 2020
Trusiki: интернет-магазин для любящих себя
Нижнее белье – это уникальный элемент одежды, при помощи которого можно почувствовать себя желанной, красивой и притягательной. По этой причине trusiki.ru, интернет-магазин нижнего белья и аксессуаров, с 2008 года помогает женщинам и мужчинам подобрать идеальный вариант на все случаи жизни: от повседневного ношения до первой брачной ночи.
Чем можно побаловать себя в этом магазине
Заглянув в каталог, вы оцените обилие ассортимента на сайте Трусики.ру. Он состоит из удобных разделов с возможностью сортировать выбор по размеру, дизайну и прочим параметрам. Здесь всегда в наличии:
- Женское и мужское нижнее белье;
- Одежда для дома, халаты и пижамы;
- Эротическая одежда, пеньюары и сорочки;
- Чулки, хидлейсы, аксессуары;
- Купальники.
Где найти и как использовать промокод трусики.ру
Промокод trusiki – это короткий код, вставив который в строку при оформлении покупки, вы получаете дополнительный бонус в виде подарка или возможности поучаствовать в закрытой акции. Найти подобный купон можно, пройдя простую регистрацию на сайте БериБай, и заглянув в его огромный каталог магазинов-партнеров.
При помощи сервиса BeriBuy можно также получать кэшбэк с каждой покупки белья в магазине Трусики.ру. После регистрации достаточно перейти по ссылке для совершения покупки, и через указанный период процент кэшбэка вернется на ваш внутренний баланс.
Подарки и бонусы для любимых клиентов
Ценя новых и постоянных покупателей, магазин трусики.ру активно поддерживает накопительную систему скидок – так например, только за счет предоплаты вы получаете скидку 5%. Гарантия качества и возможность бесплатной доставки заказа станут отличным дополнением, а забрать свой новый комплект белья можно в любом из 550 пунктов выдачи в городах России. Еще одна «изюминка» магазина – раздел с подборками белья по самым часто задаваемым вопросам от покупателей. Здесь вы легко подберете белье к конкретному событию, определенной стоимости или по особенностям модели бюстгальтера.
Также не стоит упускать выгодные акции и распродажи от магазина – в специальном разделе «распродажа» вы найдете соблазнительные сорочки, чулки или уютные домашние комплекты со скидкой до 80%!
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