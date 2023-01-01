Стильные композиции или лаконичные букеты – неизменно отличный подарок. Выбирайте в данном супермаркете оригинальные решения: мы работаем для вас круглосуточно.

О компании

Доставка Цветочный ряд – это крупная сеть из 50 магазинов, где можно заказать букет на любой случай как из готовых вариантов, так и под заказ. На сайте вы найдете не только пионы, розы или тюльпаны, но и комнатные растения, подарки, тематические подборки для свадьбы или подборки по ценовым категориям.

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