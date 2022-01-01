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О компании
Цветомания – интернет-магазин, доставляющий цветы в каждый дом СПб и Ленобласти. Крупная сеть включает в себя около 50 точек, а в онлайн-маркете ежегодно совершают заказы около миллиона посетителей. Вас ждет индивидуальный подход и регулярные распродажи!
В каталоге компании:
- Цветы, букеты и композиции
- Торты, конфеты, мягкие игрушки
- Открытки, свечи, декоративные подставки, шары и др.
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