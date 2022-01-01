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Промокоды Турбозайм: надежный займ в любое время суток

Срочный ремонт, неожиданные покупки или важные поводы – когда денег немного не хватает, всегда можно подать онлайн-заявку и получить в МКК Турбозайм на карту до 50 тысяч рублей практически мгновенно!

О компании

В 2013 году МКК Турбозайм запустила свою деятельность по выдаче онлайн-займов в полностью дистанционном формате. Клиент может получить от 3 до 50 тысяч рублей на срок от 1 дня до 24 недель, при этом вас точно обрадует ставка – от 0 до 1% в день. Суммарно на то, чтобы оформить займ на карту Турбозайм и получить деньги на карточку, уйдет не более 30 минут. При этом компания лояльна к заявкам – здесь можно получить средства даже с плохой кредитной историей или вовсе без нее, с низким уровнем дохода и др. Поскольку микрокредитная компания Турбозайм входит в государственный реестр МФО и имеет лицензию – здесь не стоит опасаться подводных камней в договоре и скрытых комиссий, компания работает четко в рамках действующего законодательства.

Отметим главные преимущества площадки:

  • Возможность досрочного погашения и бесплатного продления срока займа
  • Программа лояльности со скидками для постоянных заемщиков
  • Для подачи заявки
  • Возможность выбора разных типов займов PDL и IL (отличаются частотой платежей)
  • Автоматический перевод из IL в PDL на случай, если заемщик не подошел по параметрам

ООО МКК Турбозайм займ онлайн на карту

Условия к заемщику, способы получения и возврата средств

Компания лояльно относится к каждому клиенту и предлагает совсем несложные требования:

  • Гражданство РФ и постоянная регистрация
  • Возраст от 21 до 65 лет
  • Наличие постоянного дохода
  • Наличие телефона, электронной почты и карты для получения денег

Получить деньги заемщик может на любую из своих именных банковских карт, на банковский счет, либо на кошелек Ю.Money. Касаемо погашения, тоже предоставляются разные варианты на выбор: при помощи карты, через Ю.Money или WebMoney, через Альфаклик, Сбербанк онлайн, в салонах связи Евросеть, Связной, Dixis, через платежные системы Элекснет, Контакт и др.

Важные моменты – что нужно знать при оформлении займа

Если вы оформляете микрокредит Турбозайм, важно не забывать о том, что важно вовремя вносить платежи – в противном случае, вас будут ждать штрафные санкции. Компания предоставляет 19-дневный льготный период, в который не будет начисления штрафов. Далее с 20 дня начнется начисление неустойки - 20%-ти годовых от суммы долга. С 100-го дня неоплаты будет начисляться 0.1% от всей суммы приобретенных обязательств в связи с просрочками и неустойками. Также в компании есть возможность рефинансирования займа – достаточно предоставить определенные документы, подтверждающие финансовую ситуацию. Специалисты рассчитают срок выплат для уменьшения ежемесячного платежа, чтобы снизить вашу финансовую нагрузку.

Можно ли найти для компании Турбозайм промокод на скидку

Если вы цените возможность экономии и планируете оформлять займ в ближайшее время – обязательно найдите и используйте промокоды Turbozaim. Подобный купон на скидку представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которая указывается в заявке и дает бонусные условия – сниженную процентную ставку, дополнительную сумму сверх одобренной и др. Собираясь в Турбозайм взять займ на карту онлайн, загляните на проверенный сервис BeriBuy – здесь находятся все микрозаймы, действующие на сегодняшний день. Чтобы воспользоваться ими, достаточно скопировать наиболее интересный код с сайта BeriBuy и указать его на сайте МФО, подавая заявку на микрозайм Турбозайм. Не упустите вашу выгоду – а BeriBuy в этом поможет!

Турбозайм промокод на скидку

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