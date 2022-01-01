Срочный ремонт, неожиданные покупки или важные поводы – когда денег немного не хватает, всегда можно подать онлайн-заявку и получить в МКК Турбозайм на карту до 50 тысяч рублей практически мгновенно!

О компании

В 2013 году МКК Турбозайм запустила свою деятельность по выдаче онлайн-займов в полностью дистанционном формате. Клиент может получить от 3 до 50 тысяч рублей на срок от 1 дня до 24 недель, при этом вас точно обрадует ставка – от 0 до 1% в день. Суммарно на то, чтобы оформить займ на карту Турбозайм и получить деньги на карточку, уйдет не более 30 минут. При этом компания лояльна к заявкам – здесь можно получить средства даже с плохой кредитной историей или вовсе без нее, с низким уровнем дохода и др. Поскольку микрокредитная компания Турбозайм входит в государственный реестр МФО и имеет лицензию – здесь не стоит опасаться подводных камней в договоре и скрытых комиссий, компания работает четко в рамках действующего законодательства.

Отметим главные преимущества площадки:

Возможность досрочного погашения и бесплатного продления срока займа

Программа лояльности со скидками для постоянных заемщиков

Для подачи заявки

Возможность выбора разных типов займов PDL и IL (отличаются частотой платежей)

Автоматический перевод из IL в PDL на случай, если заемщик не подошел по параметрам

Условия к заемщику, способы получения и возврата средств

Компания лояльно относится к каждому клиенту и предлагает совсем несложные требования:

Гражданство РФ и постоянная регистрация

Возраст от 21 до 65 лет

Наличие постоянного дохода

Наличие телефона, электронной почты и карты для получения денег

Получить деньги заемщик может на любую из своих именных банковских карт, на банковский счет, либо на кошелек Ю.Money. Касаемо погашения, тоже предоставляются разные варианты на выбор: при помощи карты, через Ю.Money или WebMoney, через Альфаклик, Сбербанк онлайн, в салонах связи Евросеть, Связной, Dixis, через платежные системы Элекснет, Контакт и др.

Важные моменты – что нужно знать при оформлении займа

Если вы оформляете микрокредит Турбозайм, важно не забывать о том, что важно вовремя вносить платежи – в противном случае, вас будут ждать штрафные санкции. Компания предоставляет 19-дневный льготный период, в который не будет начисления штрафов. Далее с 20 дня начнется начисление неустойки - 20%-ти годовых от суммы долга. С 100-го дня неоплаты будет начисляться 0.1% от всей суммы приобретенных обязательств в связи с просрочками и неустойками. Также в компании есть возможность рефинансирования займа – достаточно предоставить определенные документы, подтверждающие финансовую ситуацию. Специалисты рассчитают срок выплат для уменьшения ежемесячного платежа, чтобы снизить вашу финансовую нагрузку.