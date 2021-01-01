Заказывать товары и продукты с доставкой на дом – это отличная экономия времени. А если делать свой выбор в пользу интернет-магазина Тут Просто, можно еще и хорошо экономить средства. Площадка отличается низкими ценами и действительно простыми условиями заказа для любого покупателя. А возможность использования промокодов дополняет приятные впечатления от покупок.

Информация о компании

Более 10 лет компания Тут Просто занимается доставкой товаров по всей России, работая в формате интернет-гипермаркета. Магазин придерживается концепции простого заказа – здесь легко купить и вернуть товар, доступная система скидок и большой ассортимент товаров.

Тут Просто – интернет-магазин с активной экологичной позицией. Компания пропагандирует отказ от пластиковых и полиэтиленовых пакетов, устраивает масштабные экоакции по высадке деревьев и уборке территорий. Также компания активно помогает больницам, детским домам и другим общественным организациям. Среди последних вложений – строительство подземного перехода для людей с ограниченными возможностями, закупка низкопольного автобуса, строительство детского сада.

Как применять промокод Тут Просто

Чтобы получить дополнительную экономию от покупок и не ждать при этом крупной акции, можно использовать промокод на скидку. Промокод активируется при оформлении заказа и дает покупателю либо снижение цены, либо промокод может дать бесплатную доставку или другие приятные бонусы.

Новым покупателям стоит обратить внимание на промокод на первую покупку Тут Просто. А постоянные клиенты найдут интересные варианты скидок в любой момент, если будут пользоваться специальным сервисом БериБай. Это площадка-агрегатор промокодов, сотрудничающая с большим количеством интернет-магазинов. Любой представленный здесь промокод-купон Тут Просто всегда актуален.

Полезные рецепты

На сайте магазина Тут Просто есть огромный раздел с простыми и полезными рецептами для всей семьи. Выбирать рецепты можно по тематике:

Салаты и закуски

Блюда из мяса и птицы

Блюда из рыбы и морепродуктов

Десерты и выпечка

Соусы, заправки, консервация

Внутри каждого рецепта есть не только необходимый список продуктов и пошаговая инструкция, но и ссылки на все продукты, чтобы их можно было сразу добавить в корзину интернет-гипермаркета Тут Просто. Любой желающий может оставлять свои отзывы о рецепте внизу страницы каждого конкретного блюда, из отзывов формируется общий рейтинг рецепта (от 1 до 5 звезд).