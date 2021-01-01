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Промокоды Тут Просто | Август 2021
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Интернет-магазин tut prosto.ru: ваша выгодная экономия

Заказывать товары и продукты с доставкой на дом – это отличная экономия времени. А если делать свой выбор в пользу интернет-магазина Тут Просто, можно еще и хорошо экономить средства. Площадка отличается низкими ценами и действительно простыми условиями заказа для любого покупателя. А возможность использования промокодов дополняет приятные впечатления от покупок.

Информация о компании

Более 10 лет компания Тут Просто занимается доставкой товаров по всей России, работая в формате интернет-гипермаркета. Магазин придерживается концепции простого заказа – здесь легко купить и вернуть товар, доступная система скидок и большой ассортимент товаров.

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Тут Просто – интернет-магазин с активной экологичной позицией. Компания пропагандирует отказ от пластиковых и полиэтиленовых пакетов, устраивает масштабные экоакции по высадке деревьев и уборке территорий. Также компания активно помогает больницам, детским домам и другим общественным организациям. Среди последних вложений – строительство подземного перехода для людей с ограниченными возможностями, закупка низкопольного автобуса, строительство детского сада.

Как применять промокод Тут Просто

Чтобы получить дополнительную экономию от покупок и не ждать при этом крупной акции, можно использовать промокод на скидку. Промокод активируется при оформлении заказа и дает покупателю либо снижение цены, либо промокод может дать бесплатную доставку или другие приятные бонусы.

тут просто промокод на первую покупку

Новым покупателям стоит обратить внимание на промокод на первую покупку Тут Просто. А постоянные клиенты найдут интересные варианты скидок в любой момент, если будут пользоваться специальным сервисом БериБай. Это площадка-агрегатор промокодов, сотрудничающая с большим количеством интернет-магазинов. Любой представленный здесь промокод-купон Тут Просто всегда актуален.

Полезные рецепты

На сайте магазина Тут Просто есть огромный раздел с простыми и полезными рецептами для всей семьи. Выбирать рецепты можно по тематике:

  • Салаты и закуски
  • Блюда из мяса и птицы
  • Блюда из рыбы и морепродуктов
  • Десерты и выпечка
  • Соусы, заправки, консервация

Внутри каждого рецепта есть не только необходимый список продуктов и пошаговая инструкция, но и ссылки на все продукты, чтобы их можно было сразу добавить в корзину интернет-гипермаркета Тут Просто. Любой желающий может оставлять свои отзывы о рецепте внизу страницы каждого конкретного блюда, из отзывов формируется общий рейтинг рецепта (от 1 до 5 звезд).

Программа привилегий от магазина

Покупатели гипермаркета Тут Просто в личном кабинете на сайте имеют возможность оформить дисконтную карту. С ее помощью становится доступным накоплением бонусных баллов – процент баллов зависит от общей стоимости совершаемых покупок, максимально можно получать до 5%. Узнать свой баланс можно также в личном кабинете. Потратить бонусы для оплаты заказов несложно: оформляя заказ на сайте, понадобится указать в специальном окне число бонусов для списания и нажать на кнопку «Применить». Допускается оплачивать баллами до половины стоимости покупок. Также покупатели могут участвовать в реферальной программе. За каждого приглашенного друга, который оформит себе карту, они получат в подарок 500 бонусов.

Доступные покупки по оптимальной цене

Хорошая текущая распродажа в онлайн-гипермаркете Тут Просто – не повод отказываться от промокодов. Используйте найденный на сайте БериБай код, увеличивайте вашу скидку и совершайте больше экономных покупок товаров и продуктов с быстрой доставкой на дом!

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