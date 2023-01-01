Промокоды TutGood | Март 2023
Доступный и надежный онлайн-репетитор
Каждый родитель хочет быть уверен в том, что ребенок подготовится к экзаменам и получит высокий балл. Есть сервис, который не только сэкономит время и средства на поиски, но и повысит успеваемость.
О сервисе
Тут гуд онлайн-школа – образовательная площадка, где можно подтянуть знания школьной программы, подготовиться к выпускным экзаменам и найти творческое направление. В TutGood репетиторы выполняют широкий спектр задач: подготовка к поступлению в школу, колледж или вуз, умение заинтересовать учебой, выполнение домашних заданий и т.д.
Преимущества подписки:
- Более 1200+ преподавателей
- Занятия в онлайн-режиме
- Гарантия услуг или вернут деньги
- От 25 направлений
- Акции и промокоды TutGood на скидки
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