Каждый родитель хочет быть уверен в том, что ребенок подготовится к экзаменам и получит высокий балл. Есть сервис, который не только сэкономит время и средства на поиски, но и повысит успеваемость.

О сервисе

Тут гуд онлайн-школа – образовательная площадка, где можно подтянуть знания школьной программы, подготовиться к выпускным экзаменам и найти творческое направление. В TutGood репетиторы выполняют широкий спектр задач: подготовка к поступлению в школу, колледж или вуз, умение заинтересовать учебой, выполнение домашних заданий и т.д.

Преимущества подписки: