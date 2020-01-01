Вы еще не знаете, где заказать аксессуары для смартфонов и гаджетов Huawei, Xiaomi, Apple, Samsung по невероятно низким ценам? Тогда откроем тайну – это проверенная годами торговая площадка TVC Mall – тут вы найдете все, что только может понадобиться, когда дело касается компьютеров, гаджетов и аксессуаров к ним.

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Промокод и кэшбэк, как дополнительные способы экономии на TVC Mall

Если кэшбэк ТВЦ Молл позволяет вернуть процент от потраченных денег после завершения сделки, то промокод – это способ получить дополненную скидку при покупке.

Чтобы воспользоваться кодом купона, следует его скопировать и затем вставить при оформлении заказа.

Но для того, чтобы начать копить кэшбэк и использовать промокод, следует пройти нехитрую регистрацию на сайте компании BeriBuy. Также не забудьте подписаться на рассылку, таким образом, вы будете в курсе новых акций и новинок.