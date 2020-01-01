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Промокоды TVC Mall | Ноябрь 2020

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Покупай в TVC Mall с промокодом и кэшбэк дешевле!

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Почему именно они?

Все очень просто:

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  2. Здесь самые актуальные товары. Вы находитесь в поиске новинки? Тогда вам сюда. Продавцы приготовили для вас новые чехлы, защитные пленки, каленые стекла, корпуса и многое другое, что необходимо для современного смартфона;

  3. Есть и платные и бесплатные способы доставки;

  4. Возможность отследить местоположение посылки;

  5. Частые акции, скидки. Грандиозная распродажа проходит по таким дням, как Черная Пятница и КиберПонедельник.


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Промокод и кэшбэк, как дополнительные способы экономии на TVC Mall

Если кэшбэк ТВЦ Молл позволяет вернуть процент от потраченных денег после завершения сделки, то промокод – это способ получить дополненную скидку при покупке.

 

Чтобы воспользоваться кодом купона, следует его скопировать и затем вставить при оформлении заказа.

 

 

Но для того, чтобы начать копить кэшбэк и использовать промокод, следует пройти нехитрую регистрацию на сайте компании BeriBuy. Также не забудьте подписаться на рассылку, таким образом, вы будете в курсе новых акций и новинок.

 

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