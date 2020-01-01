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Промокоды ТВОЕ | Ноябрь 2020

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Интернет-магазин ТВОЕ

О магазине TVOE

 

Твоё — интернет-магазин одежды с бесплатной доставкой по России. У сети 435 торговых точек по всей стране.

 

Компания сама создает дизайн и производит одежду. Она часто проводит коллаборации с известными дизайнерами и брендами. Последние примеры:

  • Коллекции с Константином Гайдаем, Катей Добряковой, Nina Donis. Все это молодые и очень популярные дизайнеры.

  • Сотрудничество с лучшими выпусками ряда известных школ моды.

  • Коллекция с Союзмультфильмом, которая подарила нам много одежды с любимыми героями детства.

  • По такой же схеме компания ТВОЕ сотрудничала и с Marvel, Cartoon Network, выпустив огромный ассортимент вещей с супергероями и персонажами мультфильмов.

Эти и многие другие товары вы можете приобрести в их розничных магазинах или на сайте. Сеть использует сразу несколько вариантов доставки, поэтому вы всегда можете подобрать подходящий именно вам.

 

Как получить промокод ТВОЕ?

 

Промокод в интернет-магазин ТВОЕ поможет вам сэкономить несколько процентов от суммы заказа. Некоторые коды дают бонусы, например, подарки при покупке определенного товара.

 

Чтобы получить купон на скидку ТВОЕ, вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Здесь собраны все новости о скидках и акциях в сотнях магазинов страны. Следите за обновлениями, и вы сможете узнавать обо всех подобных предложениях самыми первыми.

 

 

Как получить кэшбэк ТВОЕ?

 

Кэшбэк – это процент от суммы заказа, который возвращается вам после получения покупки. Магазины платят сервисам, вроде БериБай, за рекламу и привлечение новых покупателей. Мы же просто отдаем часть этих денег вам.

 

В магазине ТВОЕ кэшбэк в среднем начисляется в течение 30 дней с момента покупки. Затем вы можете делать с этими деньгами что угодно, например, потратить на новые покупки в этом магазине.

 

 

Как еще можно экономить на покупках в ТВОЕ?

 

Все просто: нужно дождаться распродажи. Самые крупные — это КиберПонедельник и Черная Пятница Твоё. Во время них вы получите скидки вплоть до 90%.

 

Некоторые товары вы можете приобрести по сниженной цене, не дожидаясь распродажи. Среди категорий магазина есть вещи по 99, 299 и 499 рублей. Ассортимент постоянно обновляется.

 

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