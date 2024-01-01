Промокоды У Абрамовича | Апрель 2024
SALE: первый займ онлайн под 0% для новых клиентов
До 100 000р на срок до 365 дней, не выходя из дома
Гарантия честности: займы по лицензии с быстрой проверкой
3 шага - и деньги у вас на карте
Выгодная процентная ставка - всего до 0.8% в день
Срочный займ от 1000р: нужен ТОЛЬКО паспорт
Быстро и просто: минимум условий и никаких поручителей
Онлайн-заявка на микрозайм: максимальный % одобрения
МФО «У Абрамовича» — осуществляй мечты
В жизни случается много непредвиденных ситуаций. И если вы задаетесь вопросом: где взять деньги - на помощь придет денежный кредит. Среди большого числа микрокредитных площадок стоит обратить внимание на данный сервис. Он предлагает взять онлайн займ на карту под низкие проценты и на длительный срок. Это отличный вариант, если вы нуждаетесь в финансовой поддержке.
О компании
Микрофинансовая организация осуществляет выдачу потребительских займов. Фирма имеет лицензию, выданную Банком России, на осуществление своей деятельности. А также она является членом саморегулируемой организации Союз «Микрофинансовый Альянс».
Об услугах
Оформить заявку можно дистанционно и в любое время. Для этого необходимо заполнить заявление на сайте. После того, как вам одобрят У Абрамовича займ онлайн, на карту поступит необходимая сумма.
Главные требования к заемщику — гражданство РФ и возраст от 18 до 85 лет. Из документов вам потребуется только паспорт. Уровень одобрения даже с плохой кредитной историей - 85 %. У Абрамовича - выдача займа и рассмотрение заявки занимает не более 15 минут.
Преимущества:
- Первый микрозайм под 0 %
- Без залога и поручителей
- Возможность продления срока долга
- Можно активировать промокоды для экономии
Промокоды У Абрамовича — круглосуточные займы без отказа
На сайте BeriBuy вы найдете промокоды для МФО «У Абрамовича». Чтобы не упустить выгоду, используйте купон на скидку и получите необходимую сумму уже сегодня.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.
Показать полностью >