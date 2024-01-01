В жизни случается много непредвиденных ситуаций. И если вы задаетесь вопросом: где взять деньги - на помощь придет денежный кредит. Среди большого числа микрокредитных площадок стоит обратить внимание на данный сервис. Он предлагает взять онлайн займ на карту под низкие проценты и на длительный срок. Это отличный вариант, если вы нуждаетесь в финансовой поддержке.

О компании

Микрофинансовая организация осуществляет выдачу потребительских займов. Фирма имеет лицензию, выданную Банком России, на осуществление своей деятельности. А также она является членом саморегулируемой организации Союз «Микрофинансовый Альянс».

Об услугах

Оформить заявку можно дистанционно и в любое время. Для этого необходимо заполнить заявление на сайте. После того, как вам одобрят У Абрамовича займ онлайн, на карту поступит необходимая сумма.

Главные требования к заемщику — гражданство РФ и возраст от 18 до 85 лет. Из документов вам потребуется только паспорт. Уровень одобрения даже с плохой кредитной историей - 85 %. У Абрамовича - выдача займа и рассмотрение заявки занимает не более 15 минут.

Преимущества: