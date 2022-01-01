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Промокоды УБРиР (Уральский Банк) | Сентябрь 2022

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УБРиР: интернет-банк с пользой для вас

Свои финансовые вопросы нужно доверять только надежному партнеру с большим опытом. В УБРиР можно заказать дебетовую карту онлайн с кэшбэком, оформить вклад или ипотеку – данный представитель финансового рынка позволит каждому найти самое актуальное!

Об истории и развитии

Уральский банк реконструкции и развития является одним из 30-ти крупнейших в РФ и причислен в сотню наиболее надежных банков, согласно версии журнала Forbes. Организация основана в 1990 году, быстро завоевав доверие клиентов. В 2020 году компания стала участником Системы быстрых платежей СБП, в 2022 году рейтинговые агентства присвоили ей стабильные финансовые прогнозы развития.

В перечне предлагаемых услуг от Уральского банка реконструкции и развития можно выделить следующие:

  • Кредит наличными онлайн, вклады
  • Ипотека, страхование
  • Кредитные карточки
  • Рефинансирование кредитов других банков

Дебетовая карта УБРиР

Одна из наиболее популярных услуг банка

Наибольшим спросом среди услуг сегодня пользуется дебетовая карточка «My Life». Она отличается бесплатным обслуживанием и наличие кэшбэка 5% за оплату жилищно-коммунальных услуг и за онлайн-покупки, а за любые другие расходы начисляется 1% кэшбэка. На остаток по накопительному счету пользователю начисляется до 10%, а также современная дебетовая карта УБРиР «My Life» предусматривает возможность бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах.

Промокоды УБРиР – не упускайте отличную экономию

Используя промокоды Уральский банк, можно получить одни из наиболее выгодных условий на любые услуги. Ищите актуальный купон на скидку прямо сейчас на проверенном сервисе BeriBuy, с которым сотрудничают только надежные магазины и компании.

Планируя оформить дебетовую карту онлайн или открыть вклад для физических лиц, просто зайдите на BeriBuy и скопируйте выбранный вами код, указав его на сайте финансовой организации при подаче заявки. Вне зависимости от того, интересует ли вас от УБРиР банка кредитная карта или дебетовая, ипотека или открытие счета – с промокодами от BeriBuy вы в любом случае сможете получить наиболее привлекательные ставки и тарифы!

Уральский банк промокод

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