Промокоды УБРиР (Уральский Банк) | Сентябрь 2022
УБРиР: интернет-банк с пользой для вас
Свои финансовые вопросы нужно доверять только надежному партнеру с большим опытом. В УБРиР можно заказать дебетовую карту онлайн с кэшбэком, оформить вклад или ипотеку – данный представитель финансового рынка позволит каждому найти самое актуальное!
Об истории и развитии
Уральский банк реконструкции и развития является одним из 30-ти крупнейших в РФ и причислен в сотню наиболее надежных банков, согласно версии журнала Forbes. Организация основана в 1990 году, быстро завоевав доверие клиентов. В 2020 году компания стала участником Системы быстрых платежей СБП, в 2022 году рейтинговые агентства присвоили ей стабильные финансовые прогнозы развития.
В перечне предлагаемых услуг от Уральского банка реконструкции и развития можно выделить следующие:
- Кредит наличными онлайн, вклады
- Ипотека, страхование
- Кредитные карточки
- Рефинансирование кредитов других банков
Одна из наиболее популярных услуг банка
Наибольшим спросом среди услуг сегодня пользуется дебетовая карточка «My Life». Она отличается бесплатным обслуживанием и наличие кэшбэка 5% за оплату жилищно-коммунальных услуг и за онлайн-покупки, а за любые другие расходы начисляется 1% кэшбэка. На остаток по накопительному счету пользователю начисляется до 10%, а также современная дебетовая карта УБРиР «My Life» предусматривает возможность бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах.
Промокоды УБРиР – не упускайте отличную экономию
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