Промокоды Уценка | Декабрь 2022
Уценка овощей и фруктов: покупайте по лучшим ценам
Яблоки, огурцы, помидоры и другие овощи и фрукты занимают важное место в нашем ежедневном рационе. С компанией Уценка вы можете пополнить свою продуктовую корзину по лучшим ценам!
О платформе
Сервис Ucenka представляет собой онлайн-платформу, где покупатели могут заказать со скидкой до 40% овощи и фрукты с неидеальным внешним видом. Это может быть пигментация, неправильная форма или размер (например, сросшиеся плоды, изогнутые, отличающиеся от стандартов). Главная идея компании – реализовать как можно больше продукции, чтобы она попала именно на стол, а не уходила на утилизацию, в процессе которой происходит большой выбор углекислого газа, загрязняющий нашу планету.
Из главных достоинств для клиентов:
- Возможность покупки на 20-40% дешевле
- Бесплатная доставка по ближайшим выходным с оплатой при получении
- Каждый товар сертифицирован, вы всегда получаете только свежие и сочные продукты
Где пригодятся промокоды Уценка
Не упускайте возможность применить при оформлении заказа купон на скидку. Благодаря проверенному агрегатору промокодов BeriBuy у вас под рукой всегда будут актуальные промокоды Ucenka, с которыми экономия финансов гарантирована!
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