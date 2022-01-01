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Промокоды Уценка | Декабрь 2022

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Уценка овощей и фруктов: покупайте по лучшим ценам

Яблоки, огурцы, помидоры и другие овощи и фрукты занимают важное место в нашем ежедневном рационе. С компанией Уценка вы можете пополнить свою продуктовую корзину по лучшим ценам!

О платформе

Сервис Ucenka представляет собой онлайн-платформу, где покупатели могут заказать со скидкой до 40% овощи и фрукты с неидеальным внешним видом. Это может быть пигментация, неправильная форма или размер (например, сросшиеся плоды, изогнутые, отличающиеся от стандартов). Главная идея компании – реализовать как можно больше продукции, чтобы она попала именно на стол, а не уходила на утилизацию, в процессе которой происходит большой выбор углекислого газа, загрязняющий нашу планету.

Из главных достоинств для клиентов:

  • Возможность покупки на 20-40% дешевле
  • Бесплатная доставка по ближайшим выходным с оплатой при получении
  • Каждый товар сертифицирован, вы всегда получаете только свежие и сочные продукты

Ucenka овощи и фрукты

Где пригодятся промокоды Уценка

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