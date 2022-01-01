Яблоки, огурцы, помидоры и другие овощи и фрукты занимают важное место в нашем ежедневном рационе. С компанией Уценка вы можете пополнить свою продуктовую корзину по лучшим ценам!

О платформе

Сервис Ucenka представляет собой онлайн-платформу, где покупатели могут заказать со скидкой до 40% овощи и фрукты с неидеальным внешним видом. Это может быть пигментация, неправильная форма или размер (например, сросшиеся плоды, изогнутые, отличающиеся от стандартов). Главная идея компании – реализовать как можно больше продукции, чтобы она попала именно на стол, а не уходила на утилизацию, в процессе которой происходит большой выбор углекислого газа, загрязняющий нашу планету.

Из главных достоинств для клиентов: