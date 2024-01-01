Выбрать профессию бывает непросто. А найти учебное заведение, которое полностью отвечает запросам и не отобьет желание развиваться, еще сложнее. Чтобы помочь облегчить поиски и избежать ошибок, на помощь придет онлайн-школа Учеба.ру. Платформа собрала обширную базу образовательных учреждений для подбора специальности.

О компании и ассортименте

Учеба.ру — онлайн-школа для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, а также сервис-помощник для выпускников и учебных заведений. На сайте собраны лучшие колледжи и вузы Учеба.ру для поступлений. Сервис поможет не только подготовиться к экзаменам или подобрать учреждение, но и составить подробный план поступления. Неважно, магистратура это или принятие решения о будущей профессии после 9 класса. На площадке размещено более 37 тысяч различных программ, а также 3+ тысячи колледжей и вузов.

Сайт также предоставляет бесплатные сервисы, которые помогут в подготовке и зачислении. Например, планировщик поступления, гид абитуриента, тесты по профориентации, пробные ОГЭ и ЕГЭ.

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