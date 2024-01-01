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Промокоды Уфанет | Апрель 2024

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Промокоды Уфанет — провайдер, который всегда рядом

Несмотря на обилие различных операторов, которые предоставляют интернет и кабельное телевидение, выбрать, какой подходит именно вам, бывает сложно. Каждому хочется, чтобы все было в одном месте, но при этом качественно и недорого.

О компании

Ufanet — это один из крупных российских интернет-провайдеров и операторов ТВ. Подключиться к его услугам уже можно в 500+ городов и поселков. В перечень услуг входит не только интернет и кабельное телевидение, но и видеонаблюдение, домофон, интерактивное и цифровое ТВ. Организация оказывает услуги для физических и юридических лиц.

Промокод на подключение Ufanet

Преимущества:

  • управление через мобильное приложение
  • более 200 каналов, из них более 50 в HD-качестве
  • Wi-Fi роутер в аренду
  • бесплатные сервисы для абонентов
  • при смене адреса все настройки сохраняются
  • 5 доверительных дней на оплату

Промокоды Ufanet — качество, которому стоит доверять

На сайте BeriBuy регулярно публикуются промокоды Уфанет. Примените купон на скидку, чтобы подключить в Уфанет интернет с выгодой!

Рабочие промокоды Уфанет

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