Промокоды Уфанет | Апрель 2024
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Промокоды Уфанет — провайдер, который всегда рядом
Несмотря на обилие различных операторов, которые предоставляют интернет и кабельное телевидение, выбрать, какой подходит именно вам, бывает сложно. Каждому хочется, чтобы все было в одном месте, но при этом качественно и недорого.
О компании
Ufanet — это один из крупных российских интернет-провайдеров и операторов ТВ. Подключиться к его услугам уже можно в 500+ городов и поселков. В перечень услуг входит не только интернет и кабельное телевидение, но и видеонаблюдение, домофон, интерактивное и цифровое ТВ. Организация оказывает услуги для физических и юридических лиц.
Преимущества:
- управление через мобильное приложение
- более 200 каналов, из них более 50 в HD-качестве
- Wi-Fi роутер в аренду
- бесплатные сервисы для абонентов
- при смене адреса все настройки сохраняются
- 5 доверительных дней на оплату
Промокоды Ufanet — качество, которому стоит доверять
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