Несмотря на обилие различных операторов, которые предоставляют интернет и кабельное телевидение, выбрать, какой подходит именно вам, бывает сложно. Каждому хочется, чтобы все было в одном месте, но при этом качественно и недорого.

О компании

Ufanet — это один из крупных российских интернет-провайдеров и операторов ТВ. Подключиться к его услугам уже можно в 500+ городов и поселков. В перечень услуг входит не только интернет и кабельное телевидение, но и видеонаблюдение, домофон, интерактивное и цифровое ТВ. Организация оказывает услуги для физических и юридических лиц.

Преимущества: