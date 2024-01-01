Ребенок чувствует дискомфорт в обществе, замкнут, не уверен в себе и нуждается в помощи – доверьте это важное дело специалистам Юкидс: онлайн академия раскроет весь потенциал сына или дочки, дисциплинирует ум и сознание, научит верить в себя и отстаивать свою точку зрения.

Об организации

Компания Ukids – это новатор предоставления образовательных услуг в области детского развития, воспитания и образования, аналогов которого по всему миру не существует. В штат преподавателей входят профессиональные логопеды и психологи с многолетней практикой. Учебная Академия Ukids для детей с 6 до 14 лет помогает решить проблемы, как: стресс на почве успеваемости в школе, отсутствие общего языка в семье, чрезмерный контроль со стороны родителей, выстраивание взаимоотношений со старшим поколением (бабушки и дедушки) и их влияния на воспитание и т.д.

Главные преимущества при обращении:

Выстраивание здоровой и полноценной психики

Развитие гибких навыков и индивидуальных талантов

Доступ на платформу с любого устройства с Интернетом

Гибкий график групповых занятий с учетом региона нахождения

Бесплатная программа диагностики и промокоды

Применение игровых механик в развивающих программах

Формат занятий в Юкидс

Онлайн-академия проводит образовательные программы с упором на практику: свыше 90% времени проводятся в общении со сверстниками, выполняются развивающие упражнения и т.п. А родители – получают регулярную связь от педагога, участвуют в собраниях, находятся на постоянной связи через чаты.