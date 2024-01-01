Промокоды Ukids | Февраль 2024
Академия Юкидс: здоровые дети – счастливые родители
Ребенок чувствует дискомфорт в обществе, замкнут, не уверен в себе и нуждается в помощи – доверьте это важное дело специалистам Юкидс: онлайн академия раскроет весь потенциал сына или дочки, дисциплинирует ум и сознание, научит верить в себя и отстаивать свою точку зрения.
Об организации
Компания Ukids – это новатор предоставления образовательных услуг в области детского развития, воспитания и образования, аналогов которого по всему миру не существует. В штат преподавателей входят профессиональные логопеды и психологи с многолетней практикой. Учебная Академия Ukids для детей с 6 до 14 лет помогает решить проблемы, как: стресс на почве успеваемости в школе, отсутствие общего языка в семье, чрезмерный контроль со стороны родителей, выстраивание взаимоотношений со старшим поколением (бабушки и дедушки) и их влияния на воспитание и т.д.
Главные преимущества при обращении:
- Выстраивание здоровой и полноценной психики
- Развитие гибких навыков и индивидуальных талантов
- Доступ на платформу с любого устройства с Интернетом
- Гибкий график групповых занятий с учетом региона нахождения
- Бесплатная программа диагностики и промокоды
- Применение игровых механик в развивающих программах
Формат занятий в Юкидс
Онлайн-академия проводит образовательные программы с упором на практику: свыше 90% времени проводятся в общении со сверстниками, выполняются развивающие упражнения и т.п. А родители – получают регулярную связь от педагога, участвуют в собраниях, находятся на постоянной связи через чаты.
Промокоды Ukids, которые работают на бюджет
Детская Академия развития успешной личности Ukids открывает всем желающим свои двери и предлагает полный комплекс услуг, необходимый для здоровья ребенка. А всех родителей ждет на свой сайт агрегатор промокодов BeriBuy, где размещены самые выгодные и актуальные промокоды Юкидс. Остается только забрать бесплатный купон, указать его при оплате образовательной программы и получить лучшую экономию для семейного бюджета.
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