Промокоды Умназия | Май 2021
Умназия: онлайн-обучение для малышй и подростков
Развивать детей нужно с младших лет – в наши дни это проще всего делать при помощи легких онлайн-уроков в игровой форме. Платформа Умназия станет отличным вариантом не только для развития малышей, но и для школьников, здесь можно подготовиться по любому предмету. А при помощи скидочного промокода родители приятно сэкономят на покупке онлайн-курсов.
Кратко о компании
Платформа Умназия представляет собой интересный образовательный сайт, подходящий для малышей от 5 лет и до возраста 14 лет. Здесь можно подобрать более 4 тысяч различных заданий по школьным предметам и для тренировки навыков вроде логики или памяти. В каталоге сервиса есть такие категории, как развитие кругозора, базовые навыки, наука и бизнес. Короткие занятия выстроены по игровому сюжету с теорией и практикой, чтобы сразу же отработать полученные навыки.
Среди главных достоинств Умназии можно отметить:
- Уникальные темы – от предпринимательства до истории
- Возможность проходить занятия в игровой форме
- Отсутствие рекламы
- За все курсы ученик получает диплома
- Занятия разрабатывают ведущие эксперты ВУЗов
Чем интересен промокод Умназия
Чтобы ваши дети могли проходить курсы по доступным ценам, можно вооружиться специальным промокодом. Подобный купон имеет короткий срок действия – искать его нужно на сайтах с актуальным каталогом промокодов, таким является сервис BeriBuy. Промокод может дать не только скидки, но и другие бонусы – например, бесплатные уроки. Многие промокоды можно использовать во время распродажи или текущей акции, тем самым удвоив свою выгоду. На BeriBuy каждый промокод снабжен детальным описанием со сроком действия и условиями активации.
Бесплатные олимпиады для детей
Умназия каждый год в период с сентября по апрель проводит бесплатные олимпиады для учеников 1-6 классов. Проверить свои силы можно в русском языке, математике, культуре и окружающем мире. Такие онлайн-олимпиады отлично дополнят портфолио ученика задолго до поступления в ВУЗ, помогут углубить знания и развить самостоятельное мышление и логику в любых условиях. Чтобы принять участие, достаточно зарегистрироваться на сайте Умназии в специальном разделе и пройти ежедневную тренировку.
Онлайн-курсы от Умназии заложат хорошие основы для дальнейшего обучения и расширения кругозора ваших детей. Используя скидочный код, найденный на сервисе BeriBuy, выгодные условия на дистанционные уроки вам гарантированы!
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