Развивать детей нужно с младших лет – в наши дни это проще всего делать при помощи легких онлайн-уроков в игровой форме. Платформа Умназия станет отличным вариантом не только для развития малышей, но и для школьников, здесь можно подготовиться по любому предмету. А при помощи скидочного промокода родители приятно сэкономят на покупке онлайн-курсов.

Кратко о компании

Платформа Умназия представляет собой интересный образовательный сайт, подходящий для малышей от 5 лет и до возраста 14 лет. Здесь можно подобрать более 4 тысяч различных заданий по школьным предметам и для тренировки навыков вроде логики или памяти. В каталоге сервиса есть такие категории, как развитие кругозора, базовые навыки, наука и бизнес. Короткие занятия выстроены по игровому сюжету с теорией и практикой, чтобы сразу же отработать полученные навыки.

Среди главных достоинств Умназии можно отметить:

Уникальные темы – от предпринимательства до истории

Возможность проходить занятия в игровой форме

Отсутствие рекламы

За все курсы ученик получает диплома

Занятия разрабатывают ведущие эксперты ВУЗов

Чем интересен промокод Умназия

Чтобы ваши дети могли проходить курсы по доступным ценам, можно вооружиться специальным промокодом. Подобный купон имеет короткий срок действия – искать его нужно на сайтах с актуальным каталогом промокодов, таким является сервис BeriBuy. Промокод может дать не только скидки, но и другие бонусы – например, бесплатные уроки. Многие промокоды можно использовать во время распродажи или текущей акции, тем самым удвоив свою выгоду. На BeriBuy каждый промокод снабжен детальным описанием со сроком действия и условиями активации.