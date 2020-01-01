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Промокоды ЮниЗоо | Ноябрь 2020

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Преимущества ЮниЗоо

Магазин с таким названием — это один из самых крупных продавцов товаров для животных в России. На страницах сайта вы найдете все самое необходимое для любых своих питомцев.


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  • Бесплатная доставка. Если в городе есть пункт самовывоза, воспользоваться такой возможностью вы сможете при заказе от 999 рублей. В других частях России придется потратить 4999 рублей. Даже если вы не набрали нужной суммы, отдадите за доставку всего 49 рублей;

  • Заботливая поддержка. Вас проконсультируют по товарам, подберут оптимальный корм или уход для вашего питомца.


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Компания работает 5 лет и за это время успела завершить 500 тыс. заказов. 79% ее клиентов становятся постоянными и регулярно пользуются периодической доставкой.

 

 

 

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