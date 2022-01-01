UOM – огромный образовательный проект в России, направленный на сферу здоровья и улучшение образа жизни. Здесь обучают на специалистов, способных стать настоящими health-наставниками, помогающими скорректировать пищевое поведение.

Повысить качество жизни людей – одна из самых глобальных задач во всем мире. Став квалифицированным нутрициологом либо психологом по пищевым расстройствам, вы точно внесете свой вклад в этот вопрос!

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