Промокоды Университет образовательной медицины (УОМ) | Декабрь 2022
Обучение УОМ: прокачка знаний в сфере здоровья
Повысить качество жизни людей – одна из самых глобальных задач во всем мире. Став квалифицированным нутрициологом либо психологом по пищевым расстройствам, вы точно внесете свой вклад в этот вопрос!
О компании
UOM – огромный образовательный проект в России, направленный на сферу здоровья и улучшение образа жизни. Здесь обучают на специалистов, способных стать настоящими health-наставниками, помогающими скорректировать пищевое поведение.
Из главных достоинств платформы:
- Живое обучение с мотивацией и поддержкой
- Большой выбор программ – от нутрициологов до специалистов коррекции веса
- Наличие образовательной лицензии и выдача диплома установленного образца
- Возможность использовать промокоды Университет образовательной медицины
Как использовать промокоды УОМ
Чтобы не упустить шанс дешевле оплатить свою профпереподготовку, обязательно подберите купон на скидку УОМ - Университет образовательной медицины размещает свои промокоды на проверенном сервисе BeriBuy. Достаточно указать предварительно скопированный код в заявке на обучение, чтобы обеспечить себе выгодную экономию бюджета!
Показать полностью >