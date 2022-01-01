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Промокоды Университет образовательной медицины (УОМ) | Декабрь 2022

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Обучение УОМ: прокачка знаний в сфере здоровья

Повысить качество жизни людей – одна из самых глобальных задач во всем мире. Став квалифицированным нутрициологом либо психологом по пищевым расстройствам, вы точно внесете свой вклад в этот вопрос!

О компании

UOM – огромный образовательный проект в России, направленный на сферу здоровья и улучшение образа жизни. Здесь обучают на специалистов, способных стать настоящими health-наставниками, помогающими скорректировать пищевое поведение.

Из главных достоинств платформы:

  • Живое обучение с мотивацией и поддержкой
  • Большой выбор программ – от нутрициологов до специалистов коррекции веса
  • Наличие образовательной лицензии и выдача диплома установленного образца
  • Возможность использовать промокоды Университет образовательной медицины

UOM Education обучение

Как использовать промокоды УОМ

Чтобы не упустить шанс дешевле оплатить свою профпереподготовку, обязательно подберите купон на скидку УОМ - Университет образовательной медицины размещает свои промокоды на проверенном сервисе BeriBuy. Достаточно указать предварительно скопированный код в заявке на обучение, чтобы обеспечить себе выгодную экономию бюджета!

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