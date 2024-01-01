В современном мире многие предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами. Как создать успешный бизнес? Как привлечь клиентов и справиться с конкуренцией? Как правильно управлять финансами? Эти вопросы становятся настоящими головными болями для тех, кто хочет развиваться.

Часто отсутствие нужных знаний и опыта приводит к ошибкам, которые могут дорого стоить. В таких условиях поддержка и образование становятся очень важными. Здесь на помощь приходит Русская школа управления, которая предлагает практические советы и действенные инструменты для решения реальных задач.

Каждый предприниматель уникален, и поэтому курсы РШУ адаптированы под различные уровни и потребности. А специальные предложения и промики помогут вам прокачать свои навыки, не выходя за рамки бюджета.

О компании

Русская школа управления (РШУ) — это образовательная платформа, которая предлагает 1500 обучающих программ для обучения владельцев бизнеса и специалистов различных отраслей. Основная цель обучения в Русской школе управления — подготовка профессионалов, способных эффективно управлять бизнесом и достигать высоких результатов в своей профессиональной деятельности.

Основные преимущества:

Диплом государственного образца.

Различные форматы обучения: очный, дистанционный и корпоративный.

Программы профессиональной переподготовки.

Большой выбор обучающих программ: курсы для руководителей, бизнес-образование, директор по логистике, директор по маркетингу, руководитель отдела и не только.

Регулярное обновление учебных материалов и современные методики.

Доступ к материалам после окончания курсов.

Выгодная рассрочка от ведущих банков и экономия по промокодам.

Первый урок бесплатно.

Почему выбирают РШУ

За более чем 22 года на рынке Русская школа управления подготовила 150 000+ выпускников, которые успешно применяют полученные знания в различных сферах. Среди студентов — сотрудники крупных и известных компаний, таких как «Билайн», «Альфа-банк», «Сбербанк», «ВТБ», «Газпром» и многих других.

Русская школа управления предлагает программы MBA, которые формируют будущих лидеров бизнеса и занимают достойное место в ТОП-5 рейтинга РБК по числу выпускников. Подход компании к образованию получил международный сертификат качества, что подчеркивает признание на мировой образовательной арене.

Платформа обладает лицензией на образовательную деятельность и предлагает более 700 семинаров и курсов, охватывающих 20 направлений обучения, а также курсы повышения квалификации РШУ. В команде работают более 1 300 преподавателей-практиков, которые делятся своим опытом и знаниями, чтобы помочь студентам достичь новых высот в карьере. Участники работают над реальными кейсами, участвуют в обсуждениях и получают обратную связь от опытных экспертов.

Здесь вас ждет не только отличное образование, но и гибкие цены, а также скидки по промокодам.