Промокоды Уралсиб Банк | Ноябрь 2021
Промокод Уралсиб: выгодные инвестиции и колоссальные возможности
Дебетовые кредиты, вклады, ипотека – сложно представить без них современную жизнь. И с этим клиентам поможет банк Уралсиб. Согласно статистике «Банки.ру», Уралсиб уверенно занимает место в лидерах по состоянию активов, чистой прибыли, объемам розничного и корпоративного портфелей. Имеет широкую клиентскую базу в 45 регионах и 7 федеральных округах РФ, более 250 точек продаж, около 1,5 тысяч банкоматов и от 400 действующих терминалов.
История создания финансовой организации
В 1988 году в Башкортостане открылось несколько независимых финансовых организаций. В 1993 году произошло их объединение, а в 2001 году, в результате консолидации, появился крупный бренд Уралсиб, включающий в себя группу компаний банковского сегмента рынка. Сегодня бренд входит в топ-10 ведущих российских банков и продолжает развивать свой потенциал.
Вклады в стабильное будущее
Для уверенности в завтрашнем дне, о средствах необходимо думать сегодня. Клиент может оформить вклады физических лиц в Уралсиб на различные цели. Отложите средства для накопления с возможностью совершать расходные операции или увеличивайте доходность стартового капитала. Действуют 5 предложений по оформлению вклада:
- удачный старт
- доход
- комфорт
- достойный дом детям
- почетный пенсионер
Кредит на любые цели
Еще одна популярная услуга - потребительский кредит. Вас ждет немало предложений, среди которых:
- автокредитование (до 15 млн, от 9,5%);
- под залог имущества (до 6 млн, от 11,49%);
- на недвижимость (первоначальный взнос от 10% от 5,5%).
Займ в сторонних фирмах можно перенести в Уралсиб банк – рефинансирование кредитов на выгодных условиях даст хорошую экономию. Популярность набирает и кредит наличными: Уралсиб банк предлагает до 1,5 млн. от 5% на любые цели. Чтобы получить еще больше персональных предложений, используйте промокод на дополнительную выгоду.
Банковские дебетовые и кредитные карты
Для клиентов представлен широкий выбор дебетовых карт:
- «Прибыль» (бесплатное обслуживание и снятие наличных от 3000 руб. в любых банкоматах, кешбэк до 3%);
- МИР (обслуживание 299 руб. в год и бесплатное снятие наличных)
- Почетный пенсионер (снятие наличных и обслуживание без комиссии, % на остаток до 4,5)
Дебетовая карта онлайн доступна для оформления на сайте: счет открывается сразу, а доставку сделает курьер на следующий день. Любителям совершать покупки сразу и без переплат, Уралсиб банк предлагает оформить кредитную карту:
- с кешбэком (кешбэк на все до 3%, беспроцентный период до 60 дней с лимитом до 1 млн.руб. по паспорту. Обслуживание бесплатное);
- 120 дней на максимум (для оформления только паспорт, бесплатное снятие наличных и обслуживание).
Персональные условия по промокоду
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