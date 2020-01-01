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Промокоды Urban Decay | Ноябрь 2020

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Косметика Urban Decay: для тех, кто устал от рутины

Макияж под копирку и постоянно повторяющиеся тренды уже давно приелись и стали обыденными. Бренд Urban Decay разрушает стереотипы и уверенно зашел на рынок, позиционируя себя как косметика для громких личностей, которые устали от стандартов красоты. Более 20-ти лет назад создатели бренда Венде Зомнир и Сенди Лернер продемонстрировали миру первые креативные лаки и помады необычных расцветок. В 1996 году первая коллекция состояла из десяти помад и двенадцати лаков – сегодня это огромный ассортимент, способный удивить даже самых дерзких.


urban decay интернет магазин

 

 

Ярко, креативно и со вкусом: ассортимент бренда

 

 

Ассортимент бренда Урбан Дикей напрочь меняет типовые представления о макияже. Даже названия продуктов отражают идеологию бренда – подводка Heavy Metal, палетка теней Naked Cherry с вишневыми тонами или глиттер для губ Disco Queen. Приятно удивят сочные оттенки, металлизированный блеск или крупные, яркие блестки в косметике, благодаря которым можно создавать дерзкие образы не только для ярких выходов на мероприятия, но и для повседневности.

 

Среди представленной косметической продукции вы всегда можете приобрести, не выходя из дома:

 

  • Глаза - глиттеры, праймеры, палетки теней, тушь;

  • Губы – блески, муссы, карандаши, помады;

  • Лицо – консилеры, хайлейтеры, румяна, бронзеры.


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Urban decay промокод: как сделать выгодную покупку

 

 

Урбан Дикей, как продвинутая молодежная марка, активно участвует в бонусных программах. Пройдя регистрацию на сервисе БериБай, вы можете выбрать промокод урбан дикей, при помощи которого во время оформления онлайн-заказа можно получить скидку, бесплатную доставку или подарок за покупку. Также с каждой покупки можно возвращать кэшбэк: просто начните делать покупки, зайдя в магазин через сервис БериБай. Вернувшиеся деньги можно вывести на банковскую карту или электронный кошелек, либо пополнить баланс мобильного. Процент кэшбэка всегда указан в каталоге БериБай около названия каждого интернет-магазина для удобства покупателя.


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Все коды купонов на сайте БериБай регулярно обновляются, чтобы покупатели пользовались только актуальными и могли получать приятные бонусы за каждую покупку не только в интернет-магазине Urban Decay, но и во многих других онлайн-площадках.

 

 

Чем дополнить свои выгоды - акции и скидки urban decay

Сразу три раздела на сайте интернет-магазина Урбан Дикей заслуживают особого внимания – это бестселлеры, новинки и всевозможные акции. В бестселлерах находятся косметические товары, пользующиеся максимальным спросом среди покупателей. Сегодня в эти ряды попали фиксирующий спрей для макияжа All Nighter, палетка теней Born to run и экстрачерная тушь для ресниц Perversion. В разделе с новинками вы обязательно найдете лимитированные коллекции и уникальные продукты от Урбан Дикей, а в разделе «акции» находятся все товары, на которые в данный момент действуют приятные скидки урбан дикей. Участвуя в распродажах и используя промокоды и кэшбэк, вы сделаете свои покупки косметики от Urban Decay максимально выгодными!

 


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UD Pro – программа для профессиональных визажистов


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Бренд Урбан Дикей предлагает особую программу для визажистов, дающую персональные скидки до 30%, специальные предложения и доступ к эксклюзивным продуктам. Участие в закрытой программе абсолютно бесплатное, а зарегистрироваться в UD Pro может любой визажист, гример, креативный директор или основатель студии макияжа. Участие также открыто для студентов, работающих на продукции Урбан Дикей. Чтобы стать участником, достаточно заполнить анкету и ознакомиться с основными правилами – подобные привилегии дают уникальный шанс среди первых пробовать новинки бренда и удивлять креативным макияжем!

 

 

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