Макияж под копирку и постоянно повторяющиеся тренды уже давно приелись и стали обыденными. Бренд Urban Decay разрушает стереотипы и уверенно зашел на рынок, позиционируя себя как косметика для громких личностей, которые устали от стандартов красоты. Более 20-ти лет назад создатели бренда Венде Зомнир и Сенди Лернер продемонстрировали миру первые креативные лаки и помады необычных расцветок. В 1996 году первая коллекция состояла из десяти помад и двенадцати лаков – сегодня это огромный ассортимент, способный удивить даже самых дерзких.





Ярко, креативно и со вкусом: ассортимент бренда

Ассортимент бренда Урбан Дикей напрочь меняет типовые представления о макияже. Даже названия продуктов отражают идеологию бренда – подводка Heavy Metal, палетка теней Naked Cherry с вишневыми тонами или глиттер для губ Disco Queen. Приятно удивят сочные оттенки, металлизированный блеск или крупные, яркие блестки в косметике, благодаря которым можно создавать дерзкие образы не только для ярких выходов на мероприятия, но и для повседневности.

Среди представленной косметической продукции вы всегда можете приобрести, не выходя из дома:

Глаза - глиттеры, праймеры, палетки теней, тушь;



Губы – блески, муссы, карандаши, помады;



Лицо – консилеры, хайлейтеры, румяна, бронзеры.





Urban decay промокод: как сделать выгодную покупку

Урбан Дикей, как продвинутая молодежная марка, активно участвует в бонусных программах. Пройдя регистрацию на сервисе БериБай, вы можете выбрать промокод урбан дикей, при помощи которого во время оформления онлайн-заказа можно получить скидку, бесплатную доставку или подарок за покупку. Также с каждой покупки можно возвращать кэшбэк: просто начните делать покупки, зайдя в магазин через сервис БериБай. Вернувшиеся деньги можно вывести на банковскую карту или электронный кошелек, либо пополнить баланс мобильного. Процент кэшбэка всегда указан в каталоге БериБай около названия каждого интернет-магазина для удобства покупателя.





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