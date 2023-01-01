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Промокоды Юрент | Июнь 2023

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Промокоды Юрент: аренда самокатов на сутки в любое время

Уютные прогулки или возможность побыстрее добраться до точки назначения – прокат самокатов сделает ваш досуг или привычную дорогу комфортнее и быстрее. Главное, выбрать проверенную компанию для аренды. С компанией Юрент ваши передвижения будут недорогими и действительно удобными: просто выбирайте ближайший транспорт в приложении, оформление аренды займет не более пары минут.

О компании и особенностях

Крупнейший сервис краткосрочного кикшеринга электротранспорта привлек внимание уже 3 миллионов человек. В ассортименте компании – более 80 тысяч самокатов современных моделей, организация представлена уже в 100 городах России. На сегодняшний день это самый большой прокатный парк в РФ, с которым ваши перемещения по городу обойдутся в разы дешевле. Также в каталоге компании можно найти прокат велосипедов для тех, кто любит более размеренные прогулки.

Из главных преимуществ компании:

  • Быстрое передвижение в любую точку города без пробок
  • Наличие разных тарифов с любыми вариантами – от поминутной аренды до поездок на целый день
  • Бюджетный вариант транспорта с пунктами аренды по всему городу
  • Действующий промокод Юрент на первую поездку для каждого нового клиента

Промокод Юрент на первую поездку

Как пользоваться кикшерингом

Чтобы стать клиентом компании Юрент, понадобится совершить всего 4 простых шага:

  • Найти удобный самокат в приложении из находящихся поблизости, они будут отмечены прямо на карте
  • Отсканировать QR-код на транспорте (он находится прямо на руле для вашего удобства)
  • Выбрать подходящий тариф (они отличаются по длительности аренды и по стоимости)
  • Нажать «старт» в приложении и можно отправляться в путь. В конце поездки достаточно найти подходящую парковку (завершать свою поездку можно только в определенных местах)

При аренде электротранспорта компания Юрент просит придерживаться несложных правил. Арендовать одно устройство можно только на одного человека – катание вдвоем может быть небезопасным, поскольку затруднит управление. Специалисты компании рекомендуют пользоваться защитным шлемом, если вы – новичок или неуверенно чувствуете себя за рулем электротранспорта. Обязательно сходите с транспорта, когда планируете переходить дорогу, а также не арендуйте транспорт, находясь в нетрезвом состоянии – лучше прогуляться или вызвать такси.

Где искать промокоды Юрент на самокаты

Благодаря проверенной платформе-агрегатору промокодов BeriBuy вы можете приятно сэкономить – достаточно зайти на сайт и скопировать купон перед тем, как взять самокат Юрент в прокат. Использовать промокоды Urent не составит труда: достаточно скопировать промокод и указать его в специальной строке, оформляя заявку на понравившийся вам электрический самокат. Здесь вас жду купоны как для новых, так и для постоянных пользователей сервиса аренды. Все рабочие промокоды на электросамокат Юрента на BeriBuy обновляются ежедневно – вы можете воспользоваться ими в любой момент. Не упустите вашу возможность выгодной экономии вместе с платформой промокодов BeriBuy!

Промокод Юрент на самокаты

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