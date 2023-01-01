Промокоды Юрент | Июнь 2023
Промокоды Юрент: аренда самокатов на сутки в любое время
Уютные прогулки или возможность побыстрее добраться до точки назначения – прокат самокатов сделает ваш досуг или привычную дорогу комфортнее и быстрее. Главное, выбрать проверенную компанию для аренды. С компанией Юрент ваши передвижения будут недорогими и действительно удобными: просто выбирайте ближайший транспорт в приложении, оформление аренды займет не более пары минут.
О компании и особенностях
Крупнейший сервис краткосрочного кикшеринга электротранспорта привлек внимание уже 3 миллионов человек. В ассортименте компании – более 80 тысяч самокатов современных моделей, организация представлена уже в 100 городах России. На сегодняшний день это самый большой прокатный парк в РФ, с которым ваши перемещения по городу обойдутся в разы дешевле. Также в каталоге компании можно найти прокат велосипедов для тех, кто любит более размеренные прогулки.
Из главных преимуществ компании:
- Быстрое передвижение в любую точку города без пробок
- Наличие разных тарифов с любыми вариантами – от поминутной аренды до поездок на целый день
- Бюджетный вариант транспорта с пунктами аренды по всему городу
- Действующий промокод Юрент на первую поездку для каждого нового клиента
Как пользоваться кикшерингом
Чтобы стать клиентом компании Юрент, понадобится совершить всего 4 простых шага:
- Найти удобный самокат в приложении из находящихся поблизости, они будут отмечены прямо на карте
- Отсканировать QR-код на транспорте (он находится прямо на руле для вашего удобства)
- Выбрать подходящий тариф (они отличаются по длительности аренды и по стоимости)
- Нажать «старт» в приложении и можно отправляться в путь. В конце поездки достаточно найти подходящую парковку (завершать свою поездку можно только в определенных местах)
При аренде электротранспорта компания Юрент просит придерживаться несложных правил. Арендовать одно устройство можно только на одного человека – катание вдвоем может быть небезопасным, поскольку затруднит управление. Специалисты компании рекомендуют пользоваться защитным шлемом, если вы – новичок или неуверенно чувствуете себя за рулем электротранспорта. Обязательно сходите с транспорта, когда планируете переходить дорогу, а также не арендуйте транспорт, находясь в нетрезвом состоянии – лучше прогуляться или вызвать такси.
Где искать промокоды Юрент на самокаты
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