Уютные прогулки или возможность побыстрее добраться до точки назначения – прокат самокатов сделает ваш досуг или привычную дорогу комфортнее и быстрее. Главное, выбрать проверенную компанию для аренды. С компанией Юрент ваши передвижения будут недорогими и действительно удобными: просто выбирайте ближайший транспорт в приложении, оформление аренды займет не более пары минут.

О компании и особенностях

Крупнейший сервис краткосрочного кикшеринга электротранспорта привлек внимание уже 3 миллионов человек. В ассортименте компании – более 80 тысяч самокатов современных моделей, организация представлена уже в 100 городах России. На сегодняшний день это самый большой прокатный парк в РФ, с которым ваши перемещения по городу обойдутся в разы дешевле. Также в каталоге компании можно найти прокат велосипедов для тех, кто любит более размеренные прогулки.

Из главных преимуществ компании:

Быстрое передвижение в любую точку города без пробок

Наличие разных тарифов с любыми вариантами – от поминутной аренды до поездок на целый день

Бюджетный вариант транспорта с пунктами аренды по всему городу

Действующий промокод Юрент на первую поездку для каждого нового клиента

Как пользоваться кикшерингом

Чтобы стать клиентом компании Юрент, понадобится совершить всего 4 простых шага:

Найти удобный самокат в приложении из находящихся поблизости, они будут отмечены прямо на карте

Отсканировать QR-код на транспорте (он находится прямо на руле для вашего удобства)

Выбрать подходящий тариф (они отличаются по длительности аренды и по стоимости)

Нажать «старт» в приложении и можно отправляться в путь. В конце поездки достаточно найти подходящую парковку (завершать свою поездку можно только в определенных местах)

При аренде электротранспорта компания Юрент просит придерживаться несложных правил. Арендовать одно устройство можно только на одного человека – катание вдвоем может быть небезопасным, поскольку затруднит управление. Специалисты компании рекомендуют пользоваться защитным шлемом, если вы – новичок или неуверенно чувствуете себя за рулем электротранспорта. Обязательно сходите с транспорта, когда планируете переходить дорогу, а также не арендуйте транспорт, находясь в нетрезвом состоянии – лучше прогуляться или вызвать такси.