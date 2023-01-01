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Промокоды Урюк | Июль 2023

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Доступное восточное меню от профессионалов

Правильно сбалансированная и свежая еда – это не только приятная трапеза, но и насыщение на весь день и поддержание тонуса. Откройте уникальный вкус узбекской кухни, где каждая порция приготовлена с заботой и на высочайшем уровне мастерства.

О компании

Среди клиентов и профессионалов ресторанного бизнеса завоевал свою репутацию ресторан Урюк – доставка на дом рационов собственного приготовления. Основная концепция меню строится на приготовлении традиционных узбекских блюд. Кухня использует только тщательно отобранные и свежие фермерские продукты, а некоторые из них шеф получает напрямую из Узбекистана: сочную баранину, свежую зелень и специи, душистые огурцы и т.д. В Урюк доставка еды отличается уровнем сервиса – клиент всегда получает только горячие блюда, приготовленные в день заказа.

Из преимуществ:

  • Готовые рационы на любое торжество: праздники, корпоративы, свадьбы и т.д.
  • Наличие ассортимента для детей
  • Акции и промокоды на скидку
  • Оперативная доставка

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