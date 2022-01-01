Промокоды Доставка воды Яндекс услуги | Октябрь 2022
Яндекс услуги: заказ воды с быстрой доставкой
Качественная питьевая вода нужна как в каждом доме, так и в офисах, магазинах, производственных помещениях. Именно поэтому свой выбор при заказе стоит остановить на Яндекс услуги: доставка воды происходит в кратчайшие сроки, по выгодным ценам и с безупречным качеством. Клиент гарантированно получит высококлассный сервис, оперативное обслуживание, а также приятные бонусы при оплате и обслуживании.
О компании
Компания относится к крупному медиахолдингу Яндекс, охватывающему различные рынки сфер обслуживания. Сервис с 2018 года предлагает клиентам воспользоваться на выбор любыми услугами, от химчистки мебели до дезинсекции: особым спросом пользуется услуга по доставке и обслуживанию систем разлива и хранения воды. За основу берется артезианская вода «Черноголовка» (глубина бурения более 100 метров). Каждая товарная партия имеет официальное заключение о безопасности воды. Также проводится контроль состава и оптимального температурного режима.
Обращаясь в Яндекс Услуги, вас ждет масса преимуществ:
- Бесплатная доставка воды (в цену входит только емкость). Стоимость составляет от 300 рублей за бутылку (стандартный объем – 19 литров)
- Весь товар проходит 5 этапов фильтрации с последующими лабораторными исследованиями
- Яндекс вода – доставка в срок. Специалист доставит заказ туда, куда вы попросите (в том числе, и внутри помещения). Есть также экспресс-доставка, при которой курьер прибудет в течение 1 часа. Дополнительно сервис предлагает выбрать помпу с последующей установкой и проведением инструктажа по ее эксплуатации
- Утилизация тары после отработки. При повторной доставке старую тару специалист может забрать с собой для стерилизации или утилизации (в зависимости от степени износа). Клиенту не придется беспокоиться о хранении ненужной тары
- Возможность использовать скидочные промокоды на доставку воды Яндекс Услуги
Экономия с промокодом: для чего и как использовать скидку
Помимо различных бонусов от компании, клиент может получить дополнительную выгоду при оформлении заказа. Сервис BeriBuy предлагает подобрать промокод на воду Яндекс услуги и подать заявку с максимальными скидками – до 30% и даже больше! Купоны уже ждут в каталоге агрегатора BeriBuy, и для вашего удобства актуализируются каждый день. Перед оплатой достаточно выбрать интересующий купон на скидку и вставить его в форму заказа – с ним от фирмы Яндекс доставка воды 19 литров будет максимально выгодной!
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