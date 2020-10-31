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Промокоды Утконос | Ноябрь 2020

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Чем занимается интернет-магазин Утконос?

Утконос – интернет-магазин продуктов с доставкой на дом. Сегодня он является самым популярным сервисом такого рода в Москве и Московской области. Свою работу он начал еще в 2000 году.

 

На полках магазина 40 тыс. наименований товаров. Есть продукты питания, бытовая химия, все для красоты и здоровья.

 

В чем преимущества Utkonos.ru?

  • Все продукты из магазина проходят специальный контроль качества. Каждый заказ собирают вручную.

  • И при хранении, и при транспортировке продуктов полностью соблюдается товарное соседство.

  • Для доставки используют современные автомобили, в которых поддерживается оптимальная температура для хранения. Замороженная еда перевозится в специальных боксах.

  • Доступна круглосуточная доставка. Привезти ваш заказ могут и в день его оформления.

  • Сделать заказ можно не только через сайт, но и в приложении, а также позвонив по специальному номеру.

  • За каждую сделанную покупку вы получаете скидку на следующую. Она зависит от количества купленных товаров и варьируется от 3 до 7%. Использовать промокод на скидку не нужно, она зачтется автоматически.

  • Компания строго следит за вежливостью и пунктуальностью всех своих работников.


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Как сделать заказ из Утконос?

Откройте нужную категорию или простой найдите продукт через поисковую строку. Нажмите на зеленый значок корзины, и товар добавится в вашу корзину. В правом углу страницы вы всегда видите итоговую цену.

 

Чтобы выбрать характеристики продукта или просто больше о нем узнать, кликните на его название или изображение. Там же вы вновь найдете кнопку для добавления.


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Если вы закончили оформлять заказ, пройдите в корзину и нажмите на желтую кнопку «Оформить заказ». На этой же странице нужно добавить код скидки, если она у вас есть.

 

 

 

Дальше остается только зарегистрироваться или авторизоваться, если вы ранее уже это сделали. Заполните форму заказа. Через несколько минут с вами свяжется оператор для уточнения всех деталей.

 

 

Как найти купоны и промокоды в Утконос на сегодня?

 

Многие, чтобы получить скидку или промокод Утконос постоянно изучают сайт компании, но есть и более простой способ. На БериБай постоянно обновляется информация обо всех актуальных предложениях, акциях и распродажах. Вы точно не пропустили КиберПонедельник, Черную Пятницу и ряд менее глобальных событий.


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Еще здесь же вы можете получить в интернет-магазине Утконос кэшбэк в несколько процентов от выплаченной суммы. Использовать код скидки вам не нужно. Достаточно только зайти в магазин по специальной ссылке. Деньги придут на счет после получения продуктов.

 

 

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