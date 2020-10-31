На полках магазина 40 тыс. наименований товаров. Есть продукты питания, бытовая химия, все для красоты и здоровья.

Утконос – интернет-магазин продуктов с доставкой на дом. Сегодня он является самым популярным сервисом такого рода в Москве и Московской области. Свою работу он начал еще в 2000 году.

В чем преимущества Utkonos.ru?

Все продукты из магазина проходят специальный контроль качества. Каждый заказ собирают вручную.



И при хранении, и при транспортировке продуктов полностью соблюдается товарное соседство.



Для доставки используют современные автомобили, в которых поддерживается оптимальная температура для хранения. Замороженная еда перевозится в специальных боксах.



Доступна круглосуточная доставка. Привезти ваш заказ могут и в день его оформления.



Сделать заказ можно не только через сайт, но и в приложении, а также позвонив по специальному номеру.



За каждую сделанную покупку вы получаете скидку на следующую. Она зависит от количества купленных товаров и варьируется от 3 до 7%. Использовать промокод на скидку не нужно, она зачтется автоматически.



Компания строго следит за вежливостью и пунктуальностью всех своих работников.





Как сделать заказ из Утконос?

Откройте нужную категорию или простой найдите продукт через поисковую строку. Нажмите на зеленый значок корзины, и товар добавится в вашу корзину. В правом углу страницы вы всегда видите итоговую цену.

Чтобы выбрать характеристики продукта или просто больше о нем узнать, кликните на его название или изображение. Там же вы вновь найдете кнопку для добавления.





Если вы закончили оформлять заказ, пройдите в корзину и нажмите на желтую кнопку «Оформить заказ». На этой же странице нужно добавить код скидки, если она у вас есть.

Дальше остается только зарегистрироваться или авторизоваться, если вы ранее уже это сделали. Заполните форму заказа. Через несколько минут с вами свяжется оператор для уточнения всех деталей.

Как найти купоны и промокоды в Утконос на сегодня?

Многие, чтобы получить скидку или промокод Утконос постоянно изучают сайт компании, но есть и более простой способ. На БериБай постоянно обновляется информация обо всех актуальных предложениях, акциях и распродажах. Вы точно не пропустили КиберПонедельник, Черную Пятницу и ряд менее глобальных событий.





Еще здесь же вы можете получить в интернет-магазине Утконос кэшбэк в несколько процентов от выплаченной суммы. Использовать код скидки вам не нужно. Достаточно только зайти в магазин по специальной ссылке. Деньги придут на счет после получения продуктов.