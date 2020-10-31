Купоны Ваби Саби | Ноябрь 2020
Кафе Ваби Саби - суши и роллы с доставкой по Москве
Роллы и суши приготовленные по старинным рецептам Японии и их изюминка дизайна, а также атмосфера присутствующая в каждом кафе Ваби Саби, вот что отличает их от остальных.
Уютные кафетерии расположены вблизи станции метро для удобства посетителей, что можно заглянуть в кафе и отдохнуть от городской суеты.
Кроме суши и ролл, здесь можно попробовать разнообразные блюда от японской традиционной до американской, европейской и русской кухней, а также заказать доставку на дом, к тому же она бесплатна.
Почему многим полюбилась кухня Ваби Саби:
- Большое разнообразие блюд, каждый что-то найдет для себя (супы, сеты, суши и ролы, как же без них, полюбившие салаты, закуски, а также блюда из риса и лапши, бургеры, десерты и напитки);
- Умеренные цены, что очень важно в наше время;
- И самое главное каждое блюдо создано из свежих качественных продуктов/
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Приятного аппетита с кухней мечты!
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