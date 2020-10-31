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Купоны Ваби Саби | Ноябрь 2020

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Кафе Ваби Саби - суши и роллы с доставкой по Москве

Роллы и суши приготовленные по старинным рецептам Японии и их изюминка дизайна, а также атмосфера присутствующая в каждом кафе Ваби Саби, вот что отличает их от остальных.


Уютные кафетерии расположены вблизи станции метро для удобства посетителей, что можно заглянуть в кафе и отдохнуть от городской суеты.


Кроме суши и ролл, здесь можно попробовать разнообразные блюда от японской традиционной до американской, европейской и русской кухней, а также заказать доставку на дом, к тому же она бесплатна.


Почему многим полюбилась кухня Ваби Саби:

  • Большое разнообразие блюд, каждый что-то найдет для себя (супы, сеты, суши и ролы, как же без них, полюбившие салаты, закуски, а также блюда из риса и лапши, бургеры, десерты и напитки);

  • Умеренные цены, что очень важно в наше время;

  • И самое главное каждое блюдо создано из свежих качественных продуктов/

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Приятного аппетита с кухней мечты!


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