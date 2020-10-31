Роллы и суши приготовленные по старинным рецептам Японии и их изюминка дизайна, а также атмосфера присутствующая в каждом кафе Ваби Саби, вот что отличает их от остальных.

Уютные кафетерии расположены вблизи станции метро для удобства посетителей, что можно заглянуть в кафе и отдохнуть от городской суеты.

Кроме суши и ролл, здесь можно попробовать разнообразные блюда от японской традиционной до американской, европейской и русской кухней, а также заказать доставку на дом, к тому же она бесплатна.