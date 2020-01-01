одежда: куртки, джинсы, толстовки, худи, платья, шорты;



обувь: высокие и обычные кеды;



аксессуары: солнцезащитные очки, головные уборы, сумки.

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Грандиозные распродажи или как сэкономить на покупках по максимуму

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