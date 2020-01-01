Идейным вдохновителем стала Елена Васса. Она дизайнер, отучилась в США, работала на мировые бренды. Еще в конце 90-х девушка выпустила свою первую коллекцию, показ которой состоялся в Нью-Йорке.

Идея удалась. Сегодня в России работает 30 бутиков, действует личный сайт. В одежде Васса и Ко ходит Юлия Барановская, Варвара Визбор, Дина Гарипова.

VASSA&Co – российский бренд одежды, чье производство полностью сосредоточено на территории страны. Компания создана в 2000 году. Ее владельцы ставили целью создание бренда, который способен побороться с лидерами модного рынка.

VASSA&Co – это:

Небольшие партии. Вещи уникальны, вы не увидите их на каждой третьей девушке, как это бывает с масс-маркетом;



Натуральные ткани. Компания сотрудничает только с популярными европейскими производителями;



Высококачественная фурнитура. Каждой вещью просто приятно пользоваться. Хочется разглядывать все ее детали;



Инновации. Уделяется внимание качеству каждого элемента;



Высококвалифицированный труд. Работники компании постоянно обучаются как в России, так и за рубежом.





Стиль VASSA&Co – это конструктивизм, минимализм, строгие силуэты, лаконичность. Каждая вещь универсальная. Она подходит под многие образы и долго не выходит из актуального.

Как получить в Vassa Co промокоды?

Здесь не проводятся крупные распродажи. Вы не найдете во время КиберПонедельника и Черной Пятницы вещи бренда со скидкой в 70%, но способы экономии на покупках в бутике все же есть.

На сайте Берибай можно получить Vassa купон на скидку. Ее размер варьируется, но обычно не опускается ниже отметки в 10%.

Уникальный промокод VASSA & Co вводится при оформлении заказа. На одном из этапов на странице появится специальное поле. Туда и нужно скопировать набор знаков.





Чтобы не пропустить новый код акции Васса и Ко, зарегистрируйтесь на сайте, добавьте магазин в список избранного. Так вы узнаете о новых скидках самыми первыми.

Не забывайте и про кэшбэк VASSA & Co. Возможность, доступная только у единичных сервисов.

Зайдите на сайт бренда по специальной ссылке. Этого достаточно чтобы после покупки получить процент от потраченной суммы. Он вернется после завершения заказа на специальный счет.

Дальше вы вправе распоряжаться этими деньгами, как вам захочется. Кэшбэк – это отложенная скидка, которую можно вывести на баланс мобильного телефона, денежный или банковский счет.