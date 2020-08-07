Промокоды ВелоДрайв | Ноябрь 2020
Интернет-магазин велосипедов ВелоДрайв
Велодрайв первым в Санкт-Петербурге собрал полный каталог велосипедов, начиная от детских, заканчивая профессиональными спортивными моделями. Сегодня в ассортименте магазина есть продукция самых популярных производителей.
Помимо продажи, сайт предлагает:
- Прокат;
- Ремонт;
- Сезонное хранение;
- Trade-in;
- Приобретение в кредит.
На главной странице есть отдел «Распродажи». Во время Черной Пятницы и КиберПонедельника там самые большие скидки.
Купоны и кэшбэк Велодрайв
В любой момент в Велодрайв доступен купон на скидку. Используйте его при оформлении заказа, и вы снизите цену, либо получите бонус.
На БериБай собраны последние акции и коды купонов из разных сервисов. Зарегистрируйтесь и добавьте velodrive.ru в Избранное. Так вы получите новости о скидках первыми.
Перед покупкой обязательно зайдите на сайт магазина по специальной ссылке. Выберите и купите велосипед или аксессуары к нему. После завершения вы получите на свой счет несколько процентов в виде кэшбэка.
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