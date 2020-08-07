действует вычет 2 500 руб из стоимости доставки. Для участия в акции необходимо заказать любой велосипед 2020, 2021 года дороже 20 000 руб. указав в примечании промокод: "Бесплатная доставка по России". Акция не действует на наложенный платеж и опт. В акции участвуют только велосипеды 2020, 2021 года. Акция не суммируется с другими акциями.

Акция действует только для городов, где цена доставки менее 2 500 руб. Для других городов ... Подробнее > действует вычет 2 500 руб из стоимости доставки. Для участия в акции необходимо заказать любой велосипед 2020, 2021 года дороже 20 000 руб. указав в примечании промокод: "Бесплатная доставка по России". Акция не действует на наложенный платеж и опт. В акции участвуют только велосипеды 2020, 2021 года. Акция не суммируется с другими акциями. < Скрыть

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