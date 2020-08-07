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Промокоды ВелоСклад | Ноябрь 2020

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Только с 7.08.2020 по 14.08.2020 скидка 7% на Велосвет, Насосы, Велоаптечки
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-Скидка действует только на 1 заказ -Только на категории "Фары и фонари для велосипеда", ... Подробнее > "Велосипедный насос" "Велоаптечки", -Не действует на доставку, не суммируется. < Скрыть
Скидка на велосумки 7%
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1) скидка действует только на 1 заказ 2) только на категорию "велосумки" 3) не действует на ... Подробнее > доставку 4) скидки не суммируется. < Скрыть
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Бесплатная доставка по Москве и МО, при заказе велозапчастей и аксессуаров на сумму более 5000 руб.
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Закажи на сайте ВашВелосипед любые товары на сумму больше 5000 руб и получи бесплатную доставку ... Подробнее > по Москве и Московской области совершенно бесплатно. Оплачивай заказ в момент получения < Скрыть
Бесплатная доставка по СПб и ЛО, при заказе велозапчастей и аксессуаров на сумму более 5000 руб.
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Закажи на сайте ВашВелосипед любые товары на сумму больше 5000 руб и получи бесплатную доставку ... Подробнее > по Спб и Ленинградской области совершенно бесплатно. Оплачивай заказ в момент получения < Скрыть
Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга мы доставляем заказ на следующий день!
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1) Заказывайте товары с пометкой "Время поставки 1-2 дня" 2) Оформляйте заказ до 13:00 текущего ... Подробнее > дня, с понедельника по пятницу 3) Получите заказ на следующий день без увеличения тарифа на доставку в выбранный вами трехчасовой интервал или пункт самовывоза < Скрыть
Бесплатная доставка велосипедных запчастей и аксессуаров Почтой России
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Как получить бесплатную доставку почтой? - Сумма вашего заказа должна составлять 10 000 руб и ... Подробнее > более - Ваш заказ должен быть оформлен по предоплате < Скрыть
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Бесплатная доставка не действует в период акций и распродаж (например, "Ночь распродаж", ... Подробнее > "Черная пятница") и на товары со скидкой от 20%. < Скрыть
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Преимущества Velosklad.ru

ВелоСклад – это магазин по оптовой и розничной продаже велосипедов. Он работает 15 лет и пользуется популярностью среди любителей двухколесного транспорта.

 

Все благодаря нескольким преимуществам:

 

  • Профессиональные консультанты;

  • Доставка во все города России;

  • Выбор из тысяч моделей и аксессуаров;

  • Тщательная предпродажная подготовка.


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Купоны и промокоды Велосклад.ру

Здесь доступные цены на велосипеды, но легко сделать их максимально выгодными. Дождитесь распродажи, вроде Киберпонедельника или Черной пятницы.

 

Магазин проводит небольшие акции и раздает покупателям купоны. Здесь постоянные скидки на разные модели и аксессуары.

 

 

На нашем сайте собрана информация о подобных предложениях из сотен магазинов. Еще на Берибай вы получите кэшбэк Велосклад. Нужно только зайти на страницу по особой ссылке.

 

 

Дальше просто делайте покупки. После оплаты отложенная скидка придет на бонусный счет.

 

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