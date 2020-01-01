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Промокоды Виши (Vichy) | Ноябрь 2020

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Vichy

В интернет-магазине Vichy промокод поможет сделать каждую покупку максимально выгодной. Если вы любите этот бренд, советуем изучить все доступные акции и коды. Пробуйте больше средств за меньшую цену.

 

Об интернет-магазине косметики Vichy (Виши)

 

Идеальная косметика Vichy создана для современных женщин. В ее основу входят термальные воды, обладающие целебными свойствами. Компания Vichy создает продукцию для различных типов кожи на каждом этапе жизни женщины, с использованием передовых технологий и под особым контролем качества.


виши интернет магазин

 

 

История Vichy (Виши)

 

 

Бренд известен по всему миру. Его любят профессиональные косметологи и обычные девушки.

 

Лаборатория Vichy появилась в 1931 году. Ее основала менеджер Жорж Герен и доктор Аллер. Хотя на самом деле история бренда начинается гораздо раньше, но в том же месте, в центральном регионе Франции.

 

 

Там находится город Виши. О его невероятно полезных термальных водах было известно еще в Древнем Риме. Его легион разбивал лагерь на берегах источника после сражения. Римляне заметили, что раны быстрее затягиваются из-за его теплой воды.


vichy интернет магазин

 

 

 

В XVII веке источники начали использоваться уже профессионально. Возле них строили санатории, а отдых выписывали сами врачи.

 

 

 

Водами лечили повреждения кожи и болезни дыхательных путей. Источники очень рекомендовали при стрессе и депрессии. Их использовали для реабилитации. Самым популярным и полезным считался источник Лукас. Благодаря ему и появился бренд Vichy.

 

Жорж Герен боролся с ранами на ноге, которые долго не заживали. В регион Овернь он попал именно по этой причине. Доктор Проспер Аллер порекомендовал больному каждый день протирать повреждённые ткани термальной водой.

 

Лечение помогло и превзошло все ожидаемые результаты. Тогда Герен, который уже не один год работал в сфере красоты, решил попробовать термальные воды в косметике. С этой идеей он и пошел к доктору.

 

 

С самого начала за развитие бренда взялись профессионалы. Виши был обречен на успех. За первые 20 лет своей работы он стал популярен по всему миру и разработал несколько легендарных линеек, которые в усовершенствованном виде продаются и сегодня.


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В 1955 году компанию Виши купил L'Oréal. Он сделал бренд Vichy (Виши), а затем и интернет-магазин крупнейшим продавцом уходовой косметики в Европе.

 

 

 

Ассортимент магазина

 

Компания начинала с уходовой косметики на основе термальной воды. Сегодня у нее есть разные линейки, средства и текстуры:

  • базовый и активный уход за лицом;

  • шампуни, бальзамы, маски и специальные средства для волос;

  • все для ухода за телом;

  • средства для защиты от солнца;

  • декоративная косметика.

В отдельные категории выделены средства для мужчин. На сайте есть косметика и для детей.

 

Еще все товары бренда поделены на линейки. Среди них есть и легендарные: Secret de VICHY, Neovadiol, LiftActiv (Anti-Aging), Normaderm. Необязательно использовать все средства из одной линейки. Косметика Vichy прекрасно сочетается между собой и с другими средствами.

 

 

Диагностика от Виши

 

Воспользуйтесь знаниями косметологов Виши у себя дома. Выполнение пару действий и вы получите анализ своей кожи и общие рекомендации по уходу.


купон vichy

 

 

Сначала отправьте свое фото. Сделайте селфи при ровном свете, без очков и макияжа. Вторым шагом вас попросят указать свой возраст.

 

 

 

Искусственный интеллект изучит ваше фото 40–45 секунд. ИИ выявляет недостатки, но не может угадать ваш тип кожи. Поэтому его придется указать самостоятельно и после этого можно узнать результаты.

 

 

Алгоритм дает общую характеристику кожи. Он указывает на особые проблемы и дает рекомендации по их устранению.

 

 

На всю диагностику у вас уйдет примерно 3 минуты, а информации вы получите как от первичной консультации косметолога.

 

 

Еще вам дадут и купон Vichy. Если используете его, получите скидку до 25% на все продукты, которые вам посоветовали.

 

 

Оплата и доставка

 

Интернет-магазин Виши доставляет по всей России. Стоимость услуги зависит от размера посылки и города. Если сделаете покупку на 3 тыс. рублей доставка будет бесплатной.

 

Посылку могут донести прямо до двери. Есть вариант доставки до ближайшего почтового отделения. По всей России доступно 5 тыс. пунктов самовывозов от транспортных компаний.

 

 

Покупку вы можете оплатить банковской картой на сайте или наличными уже при получении. В последнем случае сумма заказа не может превышать 40 тыс. рублей.

 

 

Промокоды Виши – покупка выгодной косметики

 

На сайте интернет-магазина Виши косметику можно приобрести по акции. Чтобы получить ее еще дешевле используйте промокод Vichy, который можно найти на нашем ресурсе БериБай.


vichy промокод

 

 

А для того, чтобы быть в курсе всех событий и акций Vichy, Киберпонедельника, Черной пятницы в Виши (Black Friday), вам необходима подписка на рассылку.


промокод виши

 

 

 

 

В Виши промокод на скидку можно сочетать со скидками от бренда. Скидки от распродажи и по купону складываются.

 

 

 

Кэшбэк Виши – еще один легкий способ сэкономить

 

Вы можете вернуть деньги с каждой покупки. Достаточно зайти в интернет-магазин по ссылке БериБай. Здесь мы не только собираем акции и скидки Виши на каждый день, но и предоставляем кэшбэк каждому покупателю.

 

Есть все популярные способы вывода: банковские карты, электронные платежи и кошельки, баланс мобильного телефона. Кэшбэк приходит на счет после подтверждения заказа, тогда же вы можете обналичить его.

 

 

В Виши акции и скидки помогут ухаживать за вашей кожей с меньшим вредом для бюджета.

 

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