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Промокоды viju | Декабрь 2022

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Viju: онлайн-кинотеатр с единой подпиской

Свободное время за просмотром любимого шоу или другого контента – всегда отличный выбор. Подключив доступ в Вижу, вы сможете смотреть только то, что действительно хочется!

О платформе

Вижу – онлайн-кинотеатр в стриминговом формате, где всевозможные фильмы, кино и сериалы собраны в одну подписку. Платформа доступна на территории России и позволяет формировать свой личный канал, собирать плей-листы для смарт ТВ, смотреть готовые телеканалы. Доступ возможен с любого устройства, от планшета до ТВ-приставки.

Из главных плюсов для пользователей:

  • Профессиональная озвучка и отсутствие рекламы
  • Высокое качество картинки и объемный звук
  • Никаких доплат за дополнительный контент

Вижу онлайн-кинотеатр

Промокоды Viju как способ выгодно сэкономить

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Вижу промокод

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