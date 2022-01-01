Промокоды viju | Декабрь 2022
Viju: онлайн-кинотеатр с единой подпиской
Свободное время за просмотром любимого шоу или другого контента – всегда отличный выбор. Подключив доступ в Вижу, вы сможете смотреть только то, что действительно хочется!
О платформе
Вижу – онлайн-кинотеатр в стриминговом формате, где всевозможные фильмы, кино и сериалы собраны в одну подписку. Платформа доступна на территории России и позволяет формировать свой личный канал, собирать плей-листы для смарт ТВ, смотреть готовые телеканалы. Доступ возможен с любого устройства, от планшета до ТВ-приставки.
Из главных плюсов для пользователей:
- Профессиональная озвучка и отсутствие рекламы
- Высокое качество картинки и объемный звук
- Никаких доплат за дополнительный контент
Промокоды Viju как способ выгодно сэкономить
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