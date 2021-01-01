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Промокоды VipAvenue | Сентябрь 2021
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Мультибрендовый интернет-магазин Vip Avenue

Брендовые вещи отличаются высоким качеством пошива, уникальным дизайном и узнаваемостью. Чтобы радовать себя действительно оригинальной одеждой, обувью или аксессуарами, стоит взять на заметку интернет-магазин Vip Avenue. Вас приятно удивят регулярные скидки, а также возможность применять промокоды во время каждого заказа одежды.

Информация о магазине

Vipavenue - брендовый интернет-магазин для мужчин и женщин, который является региональным ритейлейром, работающим более 25 лет. Сеть Авеню включает в себя не только онлайн-площадку, но и 5 корнеров и 16 бутиков. Магазин работает только с оригиналами и отличается наличием бесплатной доставки, возможностью оплаты после примерки, а также собственной программой лояльности с бонусными баллами.

vipavenue интернет магазин для мужчин и женщин

В магазине представлено свыше 350 популярных брендов, среди которых:

  • Hugo Boss
  • Valentino
  • Michael Kors
  • Saint Laurent
  • Tardini
  • D&G и другие

Промокод Vipavenue – ваша легкая скидка

Заказывать брендовую одежду, сумки или аксессуары можно по ценам ниже каталога, если использовать перед оплатой специальный купон на скидку. Промокоды для получения скидок создаются магазинов, чтобы привлечь интерес новых покупателей, а также поддержать лояльность постоянных клиентов. Подобный промокод можно подобрать на площадке БериБай – партнера множества крупных интернет-маркетов. Здесь не придется проверять промокод на актуальность, все купоны снабжены удобным описанием со сроком действия и условиями использования. Просто копируйте нужный промокод (на скидку, участие в закрытой акции или на бесплатную доставку), соблюдайте условия активации и каждый раз делайте онлайн-заказы вещей по сниженным ценам.

вип авеню промокод

Бонусы и привилегии для покупателей

Интернет-магазин Вип Авеню предлагает своим клиентам целый ряд услуг и бонусов, чтобы покупки были максимально удобными. Среди таких услуг:

  • Покупка в рассрочку через банк-партнер магазина
  • Примерка перед покупкой длительностью 15 минут при доставке курьером
  • Разные варианты доставки, включая самовывоз и экспресс-доставку
  • Простой возврат неподошедшего товара в течение 7 дней после получения
  • Гарантия подлинности – на сайте магазина размещены официальные письма брендов, подтверждающих, что Vip Avenue является авторизованным продавцом

Также каждый зарегистрированный покупатель становится обладателем бонусного счета. На него начисляется 5% от суммы каждой совершаемой покупки. Тратить накопленные бонусы можно на оплату следующих заказов, учитывая, что они зачисляются на счет на протяжении 14 дней после совершения покупки. Бонусами допускается оплачивать не более 30% стоимости заказа.

Любые заказы по приятным ценам

Проводимые в онлайн-маркете Вип Авеню распродажи или акции – не повод отказываться от использования промокодов. Подбирайте те варианты, которые допускается суммировать с другими скидками, и балуйте себя эксклюзивными вещами от мировых брендов!

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