Брендовые вещи отличаются высоким качеством пошива, уникальным дизайном и узнаваемостью. Чтобы радовать себя действительно оригинальной одеждой, обувью или аксессуарами, стоит взять на заметку интернет-магазин Vip Avenue. Вас приятно удивят регулярные скидки, а также возможность применять промокоды во время каждого заказа одежды.

Информация о магазине

Vipavenue - брендовый интернет-магазин для мужчин и женщин, который является региональным ритейлейром, работающим более 25 лет. Сеть Авеню включает в себя не только онлайн-площадку, но и 5 корнеров и 16 бутиков. Магазин работает только с оригиналами и отличается наличием бесплатной доставки, возможностью оплаты после примерки, а также собственной программой лояльности с бонусными баллами.

В магазине представлено свыше 350 популярных брендов, среди которых:

Hugo Boss

Valentino

Michael Kors

Saint Laurent

Tardini

D&G и другие

Промокод Vipavenue – ваша легкая скидка

Заказывать брендовую одежду, сумки или аксессуары можно по ценам ниже каталога, если использовать перед оплатой специальный купон на скидку. Промокоды для получения скидок создаются магазинов, чтобы привлечь интерес новых покупателей, а также поддержать лояльность постоянных клиентов. Подобный промокод можно подобрать на площадке БериБай – партнера множества крупных интернет-маркетов. Здесь не придется проверять промокод на актуальность, все купоны снабжены удобным описанием со сроком действия и условиями использования. Просто копируйте нужный промокод (на скидку, участие в закрытой акции или на бесплатную доставку), соблюдайте условия активации и каждый раз делайте онлайн-заказы вещей по сниженным ценам.

Бонусы и привилегии для покупателей

Интернет-магазин Вип Авеню предлагает своим клиентам целый ряд услуг и бонусов, чтобы покупки были максимально удобными. Среди таких услуг: