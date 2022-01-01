Когда не хочется тратить время на приготовление обеда, или просто есть желание побаловать себя чем-то вкусным и необычным, можно заказать с доставкой на дом лапшу, поке или боулы от компании Важная Рыба.

О компании и ассортименте

Магазин суши и азиатских продуктов Важная Рыба более 8 лет радует клиентов быстрой доставкой всегда вкусных блюд. В процессе приготовления используются только те ингредиенты, которые прошли контроль качества. Своим клиентам компания регулярно делает подарки – например, подарочный ролл за первый заказ, или рассылки с секретными скидками.

В меню службы доставки вас ждут следующие позиции:

Суши, роллы и онигири

Закуски, салаты и супы

Wok, поке и боулы

Напитки и десерты

Варианты для детей

Среди топовых блюд в меню – ролл «Филадельфия» с нежным сыром и острый суп Том Ям на кокосовом молоке с тигровыми креветками. Обязательно загляните в раздел «Авторское» - здесь представлены блюда от шеф-повара компании Евгения Игнатьева.

Промокод Важная Рыба – скидки на любой заказ

Если при оформлении заказа применить в компании Важная Рыба промокод на скидку, можно отлично сэкономить на вкусном обеде или ужине. Благодаря проверенному сервису BeriBuy можно всего за пару минут подобрать промокод на первый заказ или найти купон на скидку для постоянных клиентов. Просто просмотрите все представленные комбинации (на BeriBuy размещены только актуальные коды) и воспользуйтесь наиболее интересной для вас.