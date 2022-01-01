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Промокоды Важная Рыба | Январь 2022
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Важная Рыба: суши, роллы и вкусная японская еда

Когда не хочется тратить время на приготовление обеда, или просто есть желание побаловать себя чем-то вкусным и необычным, можно заказать с доставкой на дом лапшу, поке или боулы от компании Важная Рыба.

О компании и ассортименте

Магазин суши и азиатских продуктов Важная Рыба более 8 лет радует клиентов быстрой доставкой всегда вкусных блюд. В процессе приготовления используются только те ингредиенты, которые прошли контроль качества. Своим клиентам компания регулярно делает подарки – например, подарочный ролл за первый заказ, или рассылки с секретными скидками.

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В меню службы доставки вас ждут следующие позиции:

  • Суши, роллы и онигири
  • Закуски, салаты и супы
  • Wok, поке и боулы
  • Напитки и десерты
  • Варианты для детей

Среди топовых блюд в меню – ролл «Филадельфия» с нежным сыром и острый суп Том Ям на кокосовом молоке с тигровыми креветками. Обязательно загляните в раздел «Авторское» - здесь представлены блюда от шеф-повара компании Евгения Игнатьева.

Промокод Важная Рыба – скидки на любой заказ

Если при оформлении заказа применить в компании Важная Рыба промокод на скидку, можно отлично сэкономить на вкусном обеде или ужине. Благодаря проверенному сервису BeriBuy можно всего за пару минут подобрать промокод на первый заказ или найти купон на скидку для постоянных клиентов. Просто просмотрите все представленные комбинации (на BeriBuy размещены только актуальные коды) и воспользуйтесь наиболее интересной для вас.

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Полезный блог – интересно о важном

Тем, кто предпочитает в числе первых узнавать о новинках в меню, подарках для клиентов или текущих акциях, стоит взять на заметку блог фирмы VipFish. В блоге регулярно публикуются свежие новости службы доставки, статьи о разных блюдах и технологиях, а также тематические подборки – например, топ лучших острых блюд, которые обязательно стоит попробовать. Здесь можно узнать массу интересного, не упуская при этом из вида новые супы или салаты, которые шеф-повара добавили в ассортимент.

Заказывайте классическую «Филадельфию» или необычный ролл с соусом манго в доставке Важная Рыба – и не забывайте применять промокод Vipfish, чтобы получать выгодную экономию с каждой покупки!

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