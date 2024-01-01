Процесс выезда за рубеж в последнее время усложнился. Для того чтобы сэкономить время и средства, многие пользуются услугами профессионалов. Какое агентство выбрать?

О компании

Визовый центр предлагает услуги по оформлению миграционных документов с 2015 года. Это туристические и долгосрочные визы в Европу, США, Австралию, Канаду и Азию. Также специалисты помогут подготовить необходимые справки быстро и без очередей. В Visa Guru загранпаспорт можно сделать сроком на 5 или 10 лет, в зависимости от целей.

Основные преимущества: