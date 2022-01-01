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Промокоды Viva Деньги (Вива Деньги) | Октябрь 2022

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Viva Деньги: получение средств быстро и доступно

Каждый сталкивался с ситуацией, когда в обязательном порядке требуется что-то оплатить, приобрести или же вернуть долг, а средств на это не осталось. С решением подобных ситуаций гарантированно поможет МФО Вива Деньги. В течении всего 15 минут можно получить решение на одобрение и заиметь необходимую сумму.

О компании

Свою деятельность МФО Viva Деньги начала в 2011 году, и уже успела занять свою нишу среди крупных федеральных компаний. Начиная с первого офиса, открытого в 2012 году, компания постепенно открыла представительства в более 70 городов в 40 регионах России. За свою деятельность фирма удостоена индивидуальным кредитным рейтингом «ruBB» (стабильные активы). Сегодня организация является полноправным участником Союза микрофинансовых организаций.

Микрозайм Вива Деньги – это:

  • юридическая чистота сделки (все условия представляются сразу, без подводных камней)
  • оперативное обслуживание (вся процедура оформления займет не более 30 минут, а перевод осуществляется практически мгновенно)
  • режим работы (заявку онлайн на карту можно оформить 24/7)
  • защита персональных данных клиентов
  • низкие требования к заемщику (займ можно получить даже с испорченной кредитной историей)
  • выгодные предложения (при своевременном выполнении обязательств по оплате лимит займа увеличивается, а процентная ставка падает)

Вива Деньги взять займ

Требования к клиенту для оформления займа

Чтобы успешно получить в Viva Dengi займ, необходимо выполнение минимальных требований к заемщику:

  • гражданство РФ
  • возраст заемщика от 21 до 70 лет
  • наличие постоянной регистрации на территории РФ
  • наличие действующей банковской карты (Visa, Mastercard, МИР)
  • номер телефона и адрес электронной почты

Оформить займ Вива Деньги на карту можно для любых целей, на сумму от 1000 до 100 000 рублей на срок от 7 дней до 12 месяцев (первый займ - до 40 000 рублей). Действует система лояльности, позволяющая постоянным клиентам получить увеличение скидки при повторном займе. Оформить займ Вива Деньги на карту можно через заявку на сайте компании, указав всю необходимую информацию и предпочтительные условия займа.

Где искать промокоды Viva Деньги

Планируя в Вива Деньги взять займ на карту онлайн, обязательно загляните на проверенный агрегатор BeriBuy – здесь находятся актуальные промокоды Вива Деньги. Достаточно скопировать найденный купон на скидку и указать его в заявке на сайте МФО, чтобы получить персональные условия – сниженную ставку или дополнительную сумму сверх одобренной. С BeriBuy любой микрозайм будет максимально выгодным!

VivaDengi промокод

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