Промокоды Viva Деньги (Вива Деньги) | Октябрь 2022
Viva Деньги: получение средств быстро и доступно
Каждый сталкивался с ситуацией, когда в обязательном порядке требуется что-то оплатить, приобрести или же вернуть долг, а средств на это не осталось. С решением подобных ситуаций гарантированно поможет МФО Вива Деньги. В течении всего 15 минут можно получить решение на одобрение и заиметь необходимую сумму.
О компании
Свою деятельность МФО Viva Деньги начала в 2011 году, и уже успела занять свою нишу среди крупных федеральных компаний. Начиная с первого офиса, открытого в 2012 году, компания постепенно открыла представительства в более 70 городов в 40 регионах России. За свою деятельность фирма удостоена индивидуальным кредитным рейтингом «ruBB» (стабильные активы). Сегодня организация является полноправным участником Союза микрофинансовых организаций.
Микрозайм Вива Деньги – это:
- юридическая чистота сделки (все условия представляются сразу, без подводных камней)
- оперативное обслуживание (вся процедура оформления займет не более 30 минут, а перевод осуществляется практически мгновенно)
- режим работы (заявку онлайн на карту можно оформить 24/7)
- защита персональных данных клиентов
- низкие требования к заемщику (займ можно получить даже с испорченной кредитной историей)
- выгодные предложения (при своевременном выполнении обязательств по оплате лимит займа увеличивается, а процентная ставка падает)
Требования к клиенту для оформления займа
Чтобы успешно получить в Viva Dengi займ, необходимо выполнение минимальных требований к заемщику:
- гражданство РФ
- возраст заемщика от 21 до 70 лет
- наличие постоянной регистрации на территории РФ
- наличие действующей банковской карты (Visa, Mastercard, МИР)
- номер телефона и адрес электронной почты
Оформить займ Вива Деньги на карту можно для любых целей, на сумму от 1000 до 100 000 рублей на срок от 7 дней до 12 месяцев (первый займ - до 40 000 рублей). Действует система лояльности, позволяющая постоянным клиентам получить увеличение скидки при повторном займе. Оформить займ Вива Деньги на карту можно через заявку на сайте компании, указав всю необходимую информацию и предпочтительные условия займа.
Где искать промокоды Viva Деньги
Планируя в Вива Деньги взять займ на карту онлайн, обязательно загляните на проверенный агрегатор BeriBuy – здесь находятся актуальные промокоды Вива Деньги. Достаточно скопировать найденный купон на скидку и указать его в заявке на сайте МФО, чтобы получить персональные условия – сниженную ставку или дополнительную сумму сверх одобренной. С BeriBuy любой микрозайм будет максимально выгодным!
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