Оформить займ Вива Деньги на карту можно для любых целей, на сумму от 1000 до 100 000 рублей на срок от 7 дней до 12 месяцев (первый займ - до 40 000 рублей). Действует система лояльности, позволяющая постоянным клиентам получить увеличение скидки при повторном займе. Оформить займ Вива Деньги на карту можно через заявку на сайте компании, указав всю необходимую информацию и предпочтительные условия займа.

Свою деятельность МФО Viva Деньги начала в 2011 году, и уже успела занять свою нишу среди крупных федеральных компаний. Начиная с первого офиса, открытого в 2012 году, компания постепенно открыла представительства в более 70 городов в 40 регионах России. За свою деятельность фирма удостоена индивидуальным кредитным рейтингом «ruBB» (стабильные активы). Сегодня организация является полноправным участником Союза микрофинансовых организаций.

Каждый сталкивался с ситуацией, когда в обязательном порядке требуется что-то оплатить, приобрести или же вернуть долг, а средств на это не осталось. С решением подобных ситуаций гарантированно поможет МФО Вива Деньги. В течении всего 15 минут можно получить решение на одобрение и заиметь необходимую сумму.

Где искать промокоды Viva Деньги

Планируя в Вива Деньги взять займ на карту онлайн, обязательно загляните на проверенный агрегатор BeriBuy – здесь находятся актуальные промокоды Вива Деньги. Достаточно скопировать найденный купон на скидку и указать его в заявке на сайте МФО, чтобы получить персональные условия – сниженную ставку или дополнительную сумму сверх одобренной. С BeriBuy любой микрозайм будет максимально выгодным!