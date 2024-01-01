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Подобрать качественные тренажеры для дома или зала бывает непросто. Но интернет-магазин Vivasport легко решит эту задачу. Это магазин спортивных тренажеров с внушительным ассортиментом, который постоянно расширяется.
О компании
Виваспорт — один из самых крупных поставщиков спортивных тренажеров как для домашнего пользования, так и для залов. Фирма работает в РФ и имеет 2 оффлайн-магазина в Москве. Если вы искали магазин эллиптических тренажеров и фитнес-аксессуаров, это то, что вам нужно. В каталоге сайта вы найдете продукцию для кардио-тренировок, силовых упражнений, спортивных игр и массажа.
Преимущества:
- Собственный сервисный центр
- Сборка оборудования - бесплатно
- Возможность оплаты долями
- Консультация по любым вопросам
- Эксклюзивный представитель известных брендов (Inspire, Xebex, Torque)
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