Промокоды Виво (Vivo) | Май 2022
Смартфоны Vivo: интернет-магазин современных решений
Смартфоны от бренда Виво – практичное решение по доступной цене. Функциональные гаджеты с удобными аксессуарами можно найти в разных ценовых позициях, подбирая свой идеальный вариант.
О компании
Виво – интернет-магазин фирменных телефонов, а также аксессуаров к ним (чехлы, наушники и др.). Технологические мощности компании находятся в США и в Китае – там проводятся разработки и исследования, поскольку помимо смартфонов, Vivo выпускает программное обеспечение и онлайн-сервисы.
Среди главных достижений фирмы:
- Выпуск первого гаджета с Hi-Fi чипом в 2012 году
- Партнерство с IPL и NBA, также организация является партнером чемпиона России по футболу ФК «Локомотив»
- Выпуск самого тонкого устройства в мире в 2014 году – корпус всего 4.75 мм
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