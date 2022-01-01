Виво – интернет-магазин фирменных телефонов, а также аксессуаров к ним (чехлы, наушники и др.). Технологические мощности компании находятся в США и в Китае – там проводятся разработки и исследования, поскольку помимо смартфонов, Vivo выпускает программное обеспечение и онлайн-сервисы.

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