Чтобы не чувствовать тревогу, когда срочные покупки и платежи приходится откладывать, всегда можно оформить беспроцентный займ в МФО Вивус: так нужна сумма будет у вас всего за несколько минут!

О компании

Популярный сервис микрозаймов Вивус позволяет в режиме онлайн оформить заявку и получить от 3 до 30 тысяч рублей на карту, на срок от 1 до 21 дня. Вас ждет приятная ставка всего от 1% в день, а также возможность получить средства мгновенно после одобрения заявки. Компания работает с 2016 года на рынке России, являясь международной организацией и работая с 12 странами. Офис компании находится в Москве, но подать заявку можно из любого города.

Отметим главные достоинства сервиса:

Наличие возможности пролонгации и досрочного погашения

Для того, чтобы оформить займ онлайн, достаточно только паспорта РФ

достаточно только паспорта РФ Возможность получения займа в любом городе России

Условия к заемщику, способы получения и возврата средств

Компания лояльно относится к будущим клиентам и предлагает несложные условия:

Возраст от 18 лет

Наличие гражданства и паспорта РФ, постоянной прописки

Полная дееспособность

Отсутствие предыдущего непогашенного займа

Минимальный скорринговый балл - 350

Никакие справки и поручители не требуются, достаточно только карты, на которую вам зачислят деньги. Также финансы можно получить на QIWI-кошелек или ЮMoney, на валидированную карту либо через платежную систему Contact в виде наличных. Касаемо погашения, возвращать микрозайм Вивус тоже можно разными вариантами: через QIWI-кошелек или ЮMoney, банковской картой на сайте, наличными в филиалах банка Открытие или в банкоматах Почта Банка, наличными через систему Contact, на расчетный счет компании банковским переводом, в салонах сотовой связи «Евросеть», «Связной» и др.