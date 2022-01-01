Промокоды VIVUS (Вивус) и купоны | Октябрь 2022
Промокоды VIVUS – доступные микрозаймы для вас
Чтобы не чувствовать тревогу, когда срочные покупки и платежи приходится откладывать, всегда можно оформить беспроцентный займ в МФО Вивус: так нужна сумма будет у вас всего за несколько минут!
О компании
Популярный сервис микрозаймов Вивус позволяет в режиме онлайн оформить заявку и получить от 3 до 30 тысяч рублей на карту, на срок от 1 до 21 дня. Вас ждет приятная ставка всего от 1% в день, а также возможность получить средства мгновенно после одобрения заявки. Компания работает с 2016 года на рынке России, являясь международной организацией и работая с 12 странами. Офис компании находится в Москве, но подать заявку можно из любого города.
Отметим главные достоинства сервиса:
- Наличие возможности пролонгации и досрочного погашения
- Для того, чтобы оформить займ онлайн, достаточно только паспорта РФ
- Возможность получения займа в любом городе России
Условия к заемщику, способы получения и возврата средств
Компания лояльно относится к будущим клиентам и предлагает несложные условия:
- Возраст от 18 лет
- Наличие гражданства и паспорта РФ, постоянной прописки
- Полная дееспособность
- Отсутствие предыдущего непогашенного займа
- Минимальный скорринговый балл - 350
Никакие справки и поручители не требуются, достаточно только карты, на которую вам зачислят деньги. Также финансы можно получить на QIWI-кошелек или ЮMoney, на валидированную карту либо через платежную систему Contact в виде наличных. Касаемо погашения, возвращать микрозайм Вивус тоже можно разными вариантами: через QIWI-кошелек или ЮMoney, банковской картой на сайте, наличными в филиалах банка Открытие или в банкоматах Почта Банка, наличными через систему Contact, на расчетный счет компании банковским переводом, в салонах сотовой связи «Евросеть», «Связной» и др.
Где искать для сервиса Вивус промокод на скидку
Не стоит упускать шанс на дополнительную экономию – с этой целью вам пригодится действующие купоны VIVUS. Найти их можно за пару минут в каталоге проверенного сервиса BeriBuy, с которым сотрудничают проверенные компании и магазины. Подобный код представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которую необходимо указывать в заявке, оформляя в VIVUS займ на карту онлайн мгновенно.
Поскольку все коды действуют ограниченный период времени, с BeriBuy будет удобно ими пользоваться, ведь здесь все комбинации актуализируются каждый день и вам не придется перепроверять их. Просто копируйте наиболее интересный, заполняйте на сайте Вивус займ заявку онлайн на карту и указывайте код, чтобы воспользоваться персональными условиями – дополнительной суммой сверх одобренной, либо сниженной процентной ставкой!
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