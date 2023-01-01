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О платформе
На таком сервисе, как Музыка ВК, слушать онлайн любимые мелодии можно с учетом ваших предпочтений. Умная платформа предлагает аудио без рекламы, с фоновым прослушиванием и скачиванием треков, подстраиваясь под ваши интересы.
VK Music – это:
- Огромная библиотека аудиозаписей (более 100 миллионов)
- Функции настройки эквалайзера, таймера для сна и др.
- Еженедельные чарты новинок и тематических подборок
- Удобная синхронизация с соцсетью
Где искать промокод на бесплатную подписку
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