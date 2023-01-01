Меломаны уже давно оценили возможность слушать музыку ВК без ограничений – с удобной площадкой вас ждут постоянно обновляющиеся плейлисты и подборки хитов.

О платформе

На таком сервисе, как Музыка ВК, слушать онлайн любимые мелодии можно с учетом ваших предпочтений. Умная платформа предлагает аудио без рекламы, с фоновым прослушиванием и скачиванием треков, подстраиваясь под ваши интересы.

VK Music – это: