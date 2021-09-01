Промокоды ВкусВилл и купоны | Октябрь 2021
ВкусВилл – отличная еда на каждый день
На выбор и покупку продуктов, и тем более на приготовление пищи, уходит огромное количество времени каждый день. Иногда на это просто нет сил и возможности – хочется уделить время семье или просто отдохнуть. Решить эту проблему поможет компания ВкусВилл. Доверьте заказ продуктов на дом или готовых рационов профессионалам своего дела и убедитесь на практике, что ваша продуктовая корзина может стать полезной и вкусной без особых усилий и затрат. А сделать закупку продуктов приятно экономной поможет промокод ВкусВилл.
Компания ВкусВилл – это интернет-магазин, включающий в себя команду опытных специалистов, следящих за качеством и технологией приготовления продуктов, а также предлагающих отработанную логистику по обработке и доставке на дом любого заказа.
Ассортимент онлайн-магазина ВкусВилл
Компания ВкусВилл занимается доставкой готовой еды, а также любой продукции из повседневных товаров клиентам на территории Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов на территории РФ. Категории в ассортименте отличаются колоссальным выбором, среди них есть:
- сладкие кондитерские изделия;
- молочная и сырная продукция;
- мясная гастрономия;
- рыба и морепродукты;
- безалкогольные и алкогольные напитки;
- консервированная продукция;
- гигиенические средства;
- товары для дома и многие другие.
Благодаря интернет-магазину Вкусвилл, совершение привычных покупок будет проходить с максимальным комфортом, без очередей и личного посещения магазинов, с полной гарантией качества и срока годности приобретаемых товаров. Экономьте каждый день, ведь на сайте действует программа лояльности, которая при авторизации обеспечит скидку 20% на 6 случайных товаров.
Готовые рационы на каждый день
Фишка компании ВкусВилл – возможность заказать готовые рационы. Это отличный вариант, если у вас нет возможности или желания стоять у плиты, но питаться хочется вкусно и сбалансированно. При подготовке рационов питания в расчет берется огромное количество факторов. Представленное меню постоянно подвергается контролю диетологом-нутрициологом и представителем общероссийской общественной организации «Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии», что гарантирует качество и целесообразность состава на самом высоком уровне. Примените во время заказа промокод на скидку, и еда ВкусВилл, помимо полезной, станет для вас еще и «вкусной» по стоимости.
На ваш выбор предлагаются разные варианты готовых рационов:
- Баланс (блюда для ежедневного питания)
- Спорт (высокий состав белка)
- Премиум (больший состав и консистенция)
- Веган (растительная пища)
- Лайт (больше жиров и меньше углеводов)
- Низкоуглеводные (для желающих снизить массу тела)
Для тех, кто щепетильно подходит к вопросу собственного питания, есть возможность просчитать калорийность состава меню, и тем самым регулировать его по своему усмотрению. Либо вы можете воспользоваться консультацией специалистов, готовых помочь своим клиентом в любом вопросе и дать рекомендации.
Важный момент: все приготовленные блюда помещаются в герметизированную упаковку для увеличения срока годности, при соблюдении условий их правильного хранения.
Заказ со скидками – забирайте ваши промокоды
Осуществить доставку продуктовой корзины или готовых блюд не составит труда. Просто оставьте свой адрес, добавив все самое вкусное в корзину, оформите заказ, и курьер может привезти продукты уже через 2 часа после сборки заказа. Механизм доставки рационов тоже работает очень просто: определите подходящее вам меню на определенные дни или неделю (максимум допустимых дней для формирования графика – 12), сформируйте дневной рацион, укажите удобное время и адрес, и остается просто дождаться курьера.
Разнообразное питание на неделю или набор полезных продуктов на любой вкус вам гарантированы вместе с ВкусВилл. А с площадкой-агрегатором промокодов BeriBuy можно открыть для себя возможность получать купоны на скидку для оформления заказов по сниженным ценам. Просто подберите подходящий промокод и активируйте его в корзине магазина ВкусВилл – делать это можно при каждом онлайн-заказе на дом. Кстати, для новых клиентов самым интересным будет промокод на первый заказ во ВкусВилл – так вы по сниженной цене сможете познакомиться с онлайн-покупкой и оценить все достоинства сервиса.
Откройте для себя не только экономию времени благодаря отсутствию необходимости ходить по магазинам, но и мир кулинарии со здоровой, свежей и вкусной пищей, приготовленной профессиональными поварами. Питаться сбалансированно и при этом недорого вам поможет купон ВкусВилл, который уже ждет вас в каталоге сервиса BeriBuy!
Показать полностью >