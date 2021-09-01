На выбор и покупку продуктов, и тем более на приготовление пищи, уходит огромное количество времени каждый день. Иногда на это просто нет сил и возможности – хочется уделить время семье или просто отдохнуть. Решить эту проблему поможет компания ВкусВилл. Доверьте заказ продуктов на дом или готовых рационов профессионалам своего дела и убедитесь на практике, что ваша продуктовая корзина может стать полезной и вкусной без особых усилий и затрат. А сделать закупку продуктов приятно экономной поможет промокод ВкусВилл.

Компания ВкусВилл – это интернет-магазин, включающий в себя команду опытных специалистов, следящих за качеством и технологией приготовления продуктов, а также предлагающих отработанную логистику по обработке и доставке на дом любого заказа.

Ассортимент онлайн-магазина ВкусВилл

Компания ВкусВилл занимается доставкой готовой еды, а также любой продукции из повседневных товаров клиентам на территории Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов на территории РФ. Категории в ассортименте отличаются колоссальным выбором, среди них есть:

сладкие кондитерские изделия;

молочная и сырная продукция;

мясная гастрономия;

рыба и морепродукты;

безалкогольные и алкогольные напитки;

консервированная продукция;

гигиенические средства;

товары для дома и многие другие.

Благодаря интернет-магазину Вкусвилл, совершение привычных покупок будет проходить с максимальным комфортом, без очередей и личного посещения магазинов, с полной гарантией качества и срока годности приобретаемых товаров. Экономьте каждый день, ведь на сайте действует программа лояльности, которая при авторизации обеспечит скидку 20% на 6 случайных товаров.

Готовые рационы на каждый день

Фишка компании ВкусВилл – возможность заказать готовые рационы. Это отличный вариант, если у вас нет возможности или желания стоять у плиты, но питаться хочется вкусно и сбалансированно. При подготовке рационов питания в расчет берется огромное количество факторов. Представленное меню постоянно подвергается контролю диетологом-нутрициологом и представителем общероссийской общественной организации «Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии», что гарантирует качество и целесообразность состава на самом высоком уровне. Примените во время заказа промокод на скидку, и еда ВкусВилл, помимо полезной, станет для вас еще и «вкусной» по стоимости.

На ваш выбор предлагаются разные варианты готовых рационов:

Баланс (блюда для ежедневного питания)

Спорт (высокий состав белка)

Премиум (больший состав и консистенция)

Веган (растительная пища)

Лайт (больше жиров и меньше углеводов)

Низкоуглеводные (для желающих снизить массу тела)

Для тех, кто щепетильно подходит к вопросу собственного питания, есть возможность просчитать калорийность состава меню, и тем самым регулировать его по своему усмотрению. Либо вы можете воспользоваться консультацией специалистов, готовых помочь своим клиентом в любом вопросе и дать рекомендации.

Важный момент: все приготовленные блюда помещаются в герметизированную упаковку для увеличения срока годности, при соблюдении условий их правильного хранения.