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ВкусВилл – отличная еда на каждый день

На выбор и покупку продуктов, и тем более на приготовление пищи, уходит огромное количество времени каждый день. Иногда на это просто нет сил и возможности – хочется уделить время семье или просто отдохнуть. Решить эту проблему поможет компания ВкусВилл. Доверьте заказ продуктов на дом или готовых рационов профессионалам своего дела и убедитесь на практике, что ваша продуктовая корзина может стать полезной и вкусной без особых усилий и затрат. А сделать закупку продуктов приятно экономной поможет промокод ВкусВилл.

вкусвилл доставка готовой еды

Компания ВкусВилл – это интернет-магазин, включающий в себя команду опытных специалистов, следящих за качеством и технологией приготовления продуктов, а также предлагающих отработанную логистику по обработке и доставке на дом любого заказа.

Ассортимент онлайн-магазина ВкусВилл

Компания ВкусВилл занимается доставкой готовой еды, а также любой продукции из повседневных товаров клиентам на территории Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов на территории РФ. Категории в ассортименте отличаются колоссальным выбором, среди них есть:

  • сладкие кондитерские изделия;
  • молочная и сырная продукция;
  • мясная гастрономия;
  • рыба и морепродукты;
  • безалкогольные и алкогольные напитки;
  • консервированная продукция;
  • гигиенические средства;
  • товары для дома и многие другие.

Благодаря интернет-магазину Вкусвилл, совершение привычных покупок будет проходить с максимальным комфортом, без очередей и личного посещения магазинов, с полной гарантией качества и срока годности приобретаемых товаров. Экономьте каждый день, ведь на сайте действует программа лояльности, которая при авторизации обеспечит скидку 20% на 6 случайных товаров.

Готовые рационы на каждый день

Фишка компании ВкусВилл – возможность заказать готовые рационы. Это отличный вариант, если у вас нет возможности или желания стоять у плиты, но питаться хочется вкусно и сбалансированно. При подготовке рационов питания в расчет берется огромное количество факторов. Представленное меню постоянно подвергается контролю диетологом-нутрициологом и представителем общероссийской общественной организации «Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии», что гарантирует качество и целесообразность состава на самом высоком уровне. Примените во время заказа промокод на скидку, и еда ВкусВилл, помимо полезной, станет для вас еще и «вкусной» по стоимости.

На ваш выбор предлагаются разные варианты готовых рационов:

  • Баланс (блюда для ежедневного питания)
  • Спорт (высокий состав белка)
  • Премиум (больший состав и консистенция)
  • Веган (растительная пища)
  • Лайт (больше жиров и меньше углеводов)
  • Низкоуглеводные (для желающих снизить массу тела)

Для тех, кто щепетильно подходит к вопросу собственного питания, есть возможность просчитать калорийность состава меню, и тем самым регулировать его по своему усмотрению. Либо вы можете воспользоваться консультацией специалистов, готовых помочь своим клиентом в любом вопросе и дать рекомендации.

Важный момент: все приготовленные блюда помещаются в герметизированную упаковку для увеличения срока годности, при соблюдении условий их правильного хранения.

Заказ со скидками – забирайте ваши промокоды

Осуществить доставку продуктовой корзины или готовых блюд не составит труда. Просто оставьте свой адрес, добавив все самое вкусное в корзину, оформите заказ, и курьер может привезти продукты уже через 2 часа после сборки заказа. Механизм доставки рационов тоже работает очень просто: определите подходящее вам меню на определенные дни или неделю (максимум допустимых дней для формирования графика – 12), сформируйте дневной рацион, укажите удобное время и адрес, и остается просто дождаться курьера.

Разнообразное питание на неделю или набор полезных продуктов на любой вкус вам гарантированы вместе с ВкусВилл. А с площадкой-агрегатором промокодов BeriBuy можно открыть для себя возможность получать купоны на скидку для оформления заказов по сниженным ценам. Просто подберите подходящий промокод и активируйте его в корзине магазина ВкусВилл – делать это можно при каждом онлайн-заказе на дом. Кстати, для новых клиентов самым интересным будет промокод на первый заказ во ВкусВилл – так вы по сниженной цене сможете познакомиться с онлайн-покупкой и оценить все достоинства сервиса.

купон вкусвилл

Откройте для себя не только экономию времени благодаря отсутствию необходимости ходить по магазинам, но и мир кулинарии со здоровой, свежей и вкусной пищей, приготовленной профессиональными поварами. Питаться сбалансированно и при этом недорого вам поможет купон ВкусВилл, который уже ждет вас в каталоге сервиса BeriBuy!

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