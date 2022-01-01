Смеситель, унитаз, ванная – качественно обустроенная ванная комната существенно добавляет уюта в доме. Чтобы не ошибиться с выбором, доверьте свои покупки надежному партнеру!

О компании

Интернет-магазин сантехники Водопад действует с 1999 года, когда была основана одноименная группа компаний. Разные ценовые категории и возможность покупки как из наличия, так и под заказ, позволяет всем покупателям подобрать нужные варианты в короткие сроки.

В ассортименте представлены:

Инженерные решения

Системы водоснабжения и отопления

Насосы и инструменты

Метизы, электрика и др.

Среди хитов продаж – душевая кабина Тритон с низким поддоном и стеклянными стенками. Стильное решение идеально впишется в любой интерьер.