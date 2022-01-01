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Турфирма Волга Лайн - речные путешествия на огромных теплоходах

В жизни всегда есть место новым впечатлениям и насыщенному времяпрепровождению. Найти и то, и другое поможет Volgaline – организатор круизов по России.

О турфирме

Круизная компания Волга Лайн занимается осуществлением судоходных круизов по рекам России. Она имеет 3 собственных теплохода – Башкортостан, Александр Свирский и Мамин-Сибиряк. Также возможны экскурсии на судах туроператоров-партнеров. Каждый участник экскурсии получает максимум новых знаний и впечатлений – судоходная компания предоставляет развлекательную программу, питание, на теплоходах есть Wi-Fi и прочие дополнительные услуги.

Самое интересное о Volga line в цифрах:

  • В маршрут включены 6 рек и 90 городов
  • Компания предлагает около 250 экскурсионных программ
  • Стаж работы – более 17 лет

ВолгаЛайн купить билет на автобус

Если говорить о самых продаваемых направлениях, сегодня это туры по Золотому кольцу из Москвы. В программу включены самые яркие города РФ – Ярославль, Углич, Мышкин, Плес, Кострома.

Промокоды ВолгаЛайн – скидка на ваши путешествия

Используя промокоды Волга Лайн, можно снизить цену любого маршрута. Для этого понадобится воспользоваться проверенным сервисом BeriBuy – найдя здесь интересный для вас промокод Volgaline, укажите этот купон на скидку в специальном поле при оформлении заявки на выбранный маршрут.

VolgaLine купон

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