Voltmarket – это крупный интернет-магазин электротехнического оборудования: трансформаторов, инверторов, стабилизаторов, строительной техники. Он продает товары производства ЭТК Энергия по России и Азии. В ассортименте 2500 позиций и их список постоянно пополняется.

Оплатить заказ вы сможете уже при получении: наличными или банковской картой. Есть беспроцентная рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев.

Вольт Маркет предоставляет все необходимые сертификаты качества и гарантийные талоны. Вернуть неподходящую покупку вы можете в течение 2 недель. Гарантия на случай брака длится от 1 до 3 лет в зависимости от товара.

Скидки и купоны Вольт Маркет

Есть несколько способов экономии в этом магазине:

Акции. Распространяются на определенные категории товаров. Дают скидки в 20–30%.



Распродажи. Экономия вплоть до 70–80%. Самые выгодные дни – это КиберПонедельник и Черная Пятница.



Коды на скидки. Промокод Вольт Маркет дает возможность экономить без привязки к акциям и распродажам.



Кэшбэк. На ваш счет возвращается небольшой процент от выплаченной суммы.

Многие их этих предложений вы можете комбинировать между собой. Например, кэшбэк легко использовать в любое время и на любые товары. Скидки по промокодам легко сочетать с акциями и распродажами.