Мир онлайн-игр поражает своим разнообразием. Есть ролевые, стретегические, исторические, а для любителей средневекового фэнтези есть Войны Престолов.





Браузерная игра выпущена в 2012 году. За эти годы приобрела популярность среди миллионов игроков. Она подкупает своим миром, интересными заданиями.

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Магазин игры упрощает прокачку любого персонажа. Вы покупаете бонусы, которые сделают игру еще приятней:

усилители и ускорители;



дополнительная защита;



уникальные элементы.

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