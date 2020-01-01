Промокоды Время Подарков | Ноябрь 2020
Время Подарков
Дарите радость близким все время, а не только по праздникам. Тем более что в магазине Время Подарков промокоды и купоны сделают это чуточку дешевле.
О магазине Vremypodarkov
Название не до конца отражает ассортимент. Вы подберете подарок, но не для каждого в своем окружении.
Презентам из этого магазина больше обрадуются девушки. Ведь на его полках вы найдете корейскую косметику и ухаживающие средства.
Ассортимент стандартный:
- средства для умывания и очищения;
- увлажняющие и ухаживающие кремы;
- тонеры, сыворотки и эмульсии;
- интересные маски и патчи под глаза.
При желании вы можете выбрать товары и сразу же попросить их упаковать. На выбор у магазина есть несколько подарочных коробок.
Как получить скидку?
Акции здесь есть каждый день. Например, к заказу на сумму от 2,5 тыс. рублей дают подарок. Есть возможность выбрать из нескольких видов тканевых масок, увлажняющих и очищающих средств.
Если дождаться распродажи, можно снизить цену на 30–40%. Получить крупные скидки проще во время Черной Пятницы или Дня Холостяка. Они начинаются 11 и 27 ноября, и длятся 1–2 дня.
Есть и быстрый способ. Воспользуйтесь кодом от сервиса БериБай. Скопируйте подходящий купон, вставьте его в корзину при оформлении. Скидка применится к сумме заказа автоматически.
Есть ли здесь кэшбэк?
Хорошая привычка – не начинать покупки в магазине, пока не убедился в наличии кэшбэка. Здесь можно не беспокоиться. Пройдите по ссылке сверху и получите на счет 1–2% от заказа.
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