Дарите радость близким все время, а не только по праздникам. Тем более что в магазине Время Подарков промокоды и купоны сделают это чуточку дешевле.

О магазине Vremypodarkov

Название не до конца отражает ассортимент. Вы подберете подарок, но не для каждого в своем окружении.





Презентам из этого магазина больше обрадуются девушки. Ведь на его полках вы найдете корейскую косметику и ухаживающие средства.





Ассортимент стандартный:

средства для умывания и очищения;



увлажняющие и ухаживающие кремы;



тонеры, сыворотки и эмульсии;



интересные маски и патчи под глаза.

При желании вы можете выбрать товары и сразу же попросить их упаковать. На выбор у магазина есть несколько подарочных коробок.





