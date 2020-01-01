Главная > Все магазины > Время Подарков
Магазин временно отключён
Найти другой магазин

Промокоды Время Подарков | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
Похожие магазины

Время Подарков

Дарите радость близким все время, а не только по праздникам. Тем более что в магазине Время Подарков промокоды и купоны сделают это чуточку дешевле.

 

О магазине Vremypodarkov

 

Название не до конца отражает ассортимент. Вы подберете подарок, но не для каждого в своем окружении.


время подарков интернет магазин

 

 

Презентам из этого магазина больше обрадуются девушки. Ведь на его полках вы найдете корейскую косметику и ухаживающие средства.


время подарков интернет магазин корейской косметики

 

 

 

 

Ассортимент стандартный:

 

 

  • средства для умывания и очищения;

  • увлажняющие и ухаживающие кремы;

  • тонеры, сыворотки и эмульсии;

  • интересные маски и патчи под глаза.

При желании вы можете выбрать товары и сразу же попросить их упаковать. На выбор у магазина есть несколько подарочных коробок.


время подарков скидки
 

Как получить скидку?

Акции здесь есть каждый день. Например, к заказу на сумму от 2,5 тыс. рублей дают подарок. Есть возможность выбрать из нескольких видов тканевых масок, увлажняющих и очищающих средств.


время подарков купон

 

 

Если дождаться распродажи, можно снизить цену на 30–40%. Получить крупные скидки проще во время Черной Пятницы или Дня Холостяка. Они начинаются 11 и 27 ноября, и длятся 1–2 дня.

 

 

 

Есть и быстрый способ. Воспользуйтесь кодом от сервиса БериБай. Скопируйте подходящий купон, вставьте его в корзину при оформлении. Скидка применится к сумме заказа автоматически.


время подарков промокод

 

 

 

Есть ли здесь кэшбэк?

 

 

Хорошая привычка – не начинать покупки в магазине, пока не убедился в наличии кэшбэка. Здесь можно не беспокоиться. Пройдите по ссылке сверху и получите на счет 1–2% от заказа.

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина