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Промокоды ВТБ | Июнь 2022

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ВТБ: потребительский кредит, ипотека – самые значимые услуги

Сложно представить современную жизнь без дебетовой карты, ипотеки или кредитки с запасом денег на срочные случаи. Чтобы не переживать за сохранность своих денег и проводить надежные сделки без опаски, стоит довериться проверенному партнеру – таким сегодня является банк ВТБ.

Об организации

Коммерческий банк ВТБ работает с 1990 года, являясь первым в России по величине уставного капитала. В 2014 году ВТБ попал в сотню крупнейших банков мира и входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Также учреждение получило звание «Банк 2018 года в России» по мнению журнала The Banker.

В ассортименте vtb.ru – огромный перечень актуальных услуг:

  • Дебетовые и кредитные карты (оформить кредитную карту ВТБ очень удобно онлайн)
  • Кредит наличными, ипотека, автокредитование
  • Инвестиции, вклады и счета разных типов

ВТБ онлайн заявка на кредит наличными

Полезные онлайн-сервисы от vtb.ru

Стремясь дать максимум каждому клиенту, организация регулярно пополняет свой ассортимент полезными услугами и онлайн-сервисами. Помимо интернет-банка и мобильного приложения, клиенты высоко ценят сервис «Голосовой ассистент» - он помогает с финансовыми вопросами в формате диалога, знает более 1500 ответов о продуктах банка и поможет выполнить все популярные операции, от перевода денег до проверки баланса. Так например, если вам нужна кредитная карта ВТБ, заказать онлайн с доставкой ее можно через этого голосового помощника.

Еще один интересный онлайн-сервис – приложение «Мой умный город», в котором можно отслеживать транспортную ситуацию в Москве, узнавать о текущих голосованиях, быть в курсе предстоящих мероприятий. Также приложение позволяет оплачивать штрафы ГИБДД и услуги ЖКХ, пополнять карту «Тройка».

Промокод ВТБ: инвестиции и прочие услуги со скидкой

Применив промокоды ВТБ при оформлении карты или ипотеки на заветное жилье, можно получить самые выгодные банковские предложения. Чтобы не тратить массу времени на поиск актуальных купонов, загляните на сайт проверенного агрегатора промокодов BeriBuy – здесь размещают свои предложения крупные компании и банки, а купоны актуализируются каждый день. Применив промокод ВТБ, дебетовая карта или кредитка станут вашими на самых выгодных условиях. Просто скопируйте код купона из каталога сайта BeriBuy и укажите его при оформлении нужной вам услуги, чтобы оценить весь масштаб полученной экономии!

Промокод ВТБ дебетовая карта

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