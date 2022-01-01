Еще один интересный онлайн-сервис – приложение «Мой умный город», в котором можно отслеживать транспортную ситуацию в Москве, узнавать о текущих голосованиях, быть в курсе предстоящих мероприятий. Также приложение позволяет оплачивать штрафы ГИБДД и услуги ЖКХ, пополнять карту «Тройка».

Стремясь дать максимум каждому клиенту, организация регулярно пополняет свой ассортимент полезными услугами и онлайн-сервисами. Помимо интернет-банка и мобильного приложения, клиенты высоко ценят сервис «Голосовой ассистент» - он помогает с финансовыми вопросами в формате диалога, знает более 1500 ответов о продуктах банка и поможет выполнить все популярные операции, от перевода денег до проверки баланса. Так например, если вам нужна кредитная карта ВТБ, заказать онлайн с доставкой ее можно через этого голосового помощника.

Коммерческий банк ВТБ работает с 1990 года, являясь первым в России по величине уставного капитала. В 2014 году ВТБ попал в сотню крупнейших банков мира и входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Также учреждение получило звание «Банк 2018 года в России» по мнению журнала The Banker.

Сложно представить современную жизнь без дебетовой карты, ипотеки или кредитки с запасом денег на срочные случаи. Чтобы не переживать за сохранность своих денег и проводить надежные сделки без опаски, стоит довериться проверенному партнеру – таким сегодня является банк ВТБ.

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